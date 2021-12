Budget des infrastructures: les écoles francophones sont les grandes oubliées

Après le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, c’est au tour de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick de réclamer une meilleure formule d’allocation du budget en capital pour le secteur francophone.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a déposé la semaine dernière les prévisions du budget d’immobilisations de son ministère qui prévoit entre autres la construction de nouvelles écoles anglophones à Fredericton et à Saint-Jean.

Le gouvernement provincial a par le fait même refusé d’aller de l’avant avec le projet de construction d’une nouvelle école francophone à Saint-Jean et d’agrandissement de l’école Carrefour Beausoleil, à Miramichi.

La FCÉNB demande au ministère de l’Éducation de renforcer sa capacité de planification stratégique des infrastructures dans le système scolaire francophone.

«Les écoles dans le secteur francophone elles aussi sont de plus en plus âgées et dépérissent de plus en plus vite», a déclaré par voie de communiqué le président de l’organisme, Robert Levesque.

«À chaque fois que l’on remet à plus tard un projet d’amélioration, de rénovation, de mi-vie ou de construction d’une nouvelle école, les coûts associés à la réalisation de ces projets ne font qu’augmenter», a ajouté le président .

L’organisme s’interroge à propos du système utilisé par le ministère afin d’établir l’ordre de priorité des projets en infrastructure.

Selon l’organisme, les décisions prises strictement à partir de cet outil se prendront au détriment des communautés acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick.

La FCÉNB est d’avis que le gouvernement se doit d’ajouter d’autres indicateurs pour déterminer l’ordre de priorités de projets en infrastructure, comme la réalité de la francisation dans le sud de la province et de la ruralité plus au nord.

L’organisme estime que le manque de projets d’infrastructures dans le secteur d’éducation francophone met en péril la viabilité et la pérennité des communautés acadiennes et francophones au Nouveau-Brunswick.

«Nos écoles sont plus que des institutions d’apprentissage. Elles sont de véritables piliers pour la protection, le développement et l’épanouissement des communautés acadiennes et francophones au Nouveau-Brunswick sur leur plan économique, social, linguistique et culturel», a affirmé Robert Levesque.

Le maire de Campbellton déçu pour les élèves anglophones

L’impatience commence à se faire sentir à Campbellton alors que le projet de construction de l’école primaire anglophone régionale a une fois de plus été éclipsé de la liste des priorités du gouvernement pour la prochaine année.

«Ça fait maintenant cinq ans que le projet a été annoncé et il ne cesse de se faire reporter.»

Le maire de Campbellton aurait bien de bonnes nouvelles lors de l’annonce du gouvernement conservateur des projets d’infrastructures sélectionnés pour la prochaine année dans le secteur de l’éducation. Mais le projet de construction de la nouvelle école primaire anglophone (maternelle-8e) du Restigouche-Centre devra attendre.

Annoncé en 2016 sous le gouvernement libéral de Brian Gallant, ce projet estimé à l’époque à environ 23 millions $ doit regrouper sous un même toit la clientèle des écoles Lord Beaverbrook, Campbellton Middle School et Tide Head School.

Sa construction devait initialement démarrer en 2019 sur l’ancien site du Memorial Garden à Campbellton, donc derrière l’école secondaire anglophone Sugarloaf. La Ville de Campbellton avait d’ailleurs entrepris d’importants travaux sur le site afin de le relier au système au service d’eau et d’égout. Le projet a toutefois été mis sur les tablettes dès le premier budget du gouvernement Higgs en 2019. Depuis, l’histoire se répète.

«On est déçu que le projet ait encore été mis de côté. La Campbellton Middle School a plus de 100 ans, l’école Lord Beaverbrook n’est pas jeune non plus et l’école de Tide Head a fermé ses portes. Nos élèves ont droit à des infrastructures de qualité également. C’est loin d’être un luxe», plaide M. Comeau.

Il entend bien faire connaître son mécontentement avec le ministre de l’Éducation. Il compte également partager ce sentiment avec l’ancien conseiller de la ville et ex-directeur d’école (SSHS), Gilbert Cyr, qui aujourd’hui représente la région au sein du conseil d’éducation du District scolaire anglophone Nord.

«On a entendu des porte-parole du ministère dire qu’on serait les prochains sur la liste des priorités, mais c’est ce que l’on entend année après année. On était prêt pour ce projet et nos priorités n’ont pas changé», indique M. Comeau.

Un projet similaire – regroupant cette fois les écoles primaires francophones du Restigouche-Centre – a vu le jour en 2018 (Galion des Appalaches). Un regroupement semblable a mené à la construction de l’école primaire La Mosaïque du Nord à Balmoral (2011).