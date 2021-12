COVID-19: le variant Omicron dépisté au Nouveau-Brunswick

La Santé publique a confirmé, lundi, avoir identifié ses touts premiers cas du variant Omicron, réputé pour être plus contagieux que ses prédécesseurs.

«Nous venons d’entrer dans une nouvelle phase de notre lutte contre la COVID-19.»

C’est dans ces mots que la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell a annoncé l’arrivée du fameux variant dans la province. On parle ici de trois cas, plus précisément deux dans la zone sanitaire 7 (Miramichi) et un dans la zone 1. Quatre autres cas seraient liés à ces contacts. Sans encore avoir été confirmés du variant Omicron, ils sont suspectés d’être de cette souche. Ils seraient en lien avec une éclosion à l’Université St. Francis Xavier en Nouvelle-Écosse.

Ce nouveau variant serait au moins 30% plus contagieux que le Delta, qui est la souche dominante actuellement dans la province. La Dre Russell estime qu’en raison de sa grande contagion, Omicron pourrait rapidement supplanter les autres variants.

«L’arrivée de ce variant n’est pas une surprise. On a vu une croissance du nombre de cas en Ontario et au Québec au cours des dernières semaines. C’est alarmant, car certaines caractéristiques de ce variant sont toujours inconnues», a ajouté la Dre Russell, notant qu’on ne sait pas encore s’il entraînera des symptômes plus graves ou plus légers.

La Santé publique rapporte lundi un total de 100 nouveaux cas et 69 rétablissements. C’est la sixième journée consécutive que 100 cas ou plus sont décelés dans la province. L’ancien record était de trois. Cet ajout porte à 1048 le nombre de cas actifs dans la province. Cela comprend 41 personnes hospitalisées, dont 14 aux soins intensifs et cinq sous assistance respiratoire.

On déplore deux décès supplémentaires liés au virus, ce qui porte le nombre total à 142 dans la province depuis le début de la pandémie.

Congé scolaire devancé

L’arrivée du variant Omicron inquiète grandement la Santé publique, notamment en ce qui concerne la capacité du système hospitalier. Du coup, plusieurs mesures ont été dévoilées lundi afin de limiter la propagation du virus.

Le premier ministre, Blaine Higgs, a notamment annoncé que les enfants de la maternelle à la 6e année partiront en congé une semaine plus tôt que prévu, soit dès vendredi. Cette mesure touche l’ensemble des zones sanitaires de la province.

Étant donné la proximité de la période des Fêtes, le premier ministre n’a pas jugé bon d’enclencher l’apprentissage virtuel (école à la maison).

«Les jeunes ne vont pas perdre beaucoup de jours d’école, car la semaine prochaine était déjà écourtée. Dans ce scénario, on préférait donc se donner une fenêtre de trois pleines semaines pour tenter de freiner la transmission. Ça va également nous donner du temps pour vacciner plus de jeunes de ce groupe d’âge», estime M. Higgs.

Advenant que le nombre de cas explose au sein des 19 ans et moins durant le congé de Noël, il n’écarte pas la possibilité de prolonger les vacances de quelques jours en janvier.

Mais pourquoi se limiter aux élèves de maternelle à la 6e année à ce moment-ci et non tous les niveaux? Selon le premier ministre, il s’agit avant tout d’une question de vaccination. Même si celle-ci progresse à bon rythme au sein du groupe des 5 à 11 ans (28,1% ont reçu leur première dose depuis que le vaccin a été autorisé au Nouveau-Brunswick), ce nombre demeure encore trop peu élevé. Aussi, on retrouve de plus en plus de cas au sein de cette catégorie d’âge.

Nouvelles restrictions

Lors du point de presse, le premier ministre n’a pas caché ses inquiétudes.

«Les gens sont inquiets et je le suis également. La saison des Fêtes est à la porte et, avec les gens qui socialisent, il est vital de travailler tous ensemble afin de ralentir la propagation du virus», a-t-il indiqué.

Parmi les autres mesures destinées à freiner la propagation d’ici la période des Fêtes, à compter de mardi, tous les sports, tournois et autres activités organisées destinés aux enfants de moins de 12 ans sont suspendus. Cette mesure vise à limiter l’exposition des jeunes de ce groupe d’âge.

Les tournois et joutes sont également suspendus pour les 12 ans et plus. Ceux-ci pourront néanmoins continuer les pratiques.

Des mesures visent également les commerces. À compter de vendredi 23h59, les centres de loisirs (cinémas, sports professionnels, salles de spectacles, casinos) pourront demeurer ouverts, mais devront fonctionner à 50% de leur capacité avec distanciation de deux mètres. Les restaurants pourront continuer d’opérer également, mais avec distanciation entre les tables. Pour les magasins de ventes au détail, les spas, les salons de coiffure et les salles de sports, une distance de deux mètres devra aussi être respectée en tout temps.

Pour ce qui est de la période des Fêtes, on demande aux familles de se limiter à des bulles de 20 personnes. Ces bulles devront être composées des 20 mêmes personnes.

D’autres restrictions pourraient s’ajouter si la situation continue à se détériorer rapidement, précise M. Higgs, brandissant la possibilité d’activer la phase deux de rétablissement.

«Je sais que tout cela sera difficile, car c’est le temps de l’année le plus occupé pour tout le monde, mais on ne peut pas baisser notre garde à ce moment. On doit protéger ceux qui sont vulnérables, nos enfants et notre système de santé», dit-il.

Vaccination

Présente au point de presse sur la COVID-19, la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a rappelé une fois de plus l’importance de la vaccination, incluant la dose de rappel (troisième dose) pour ceux qui y sont éligibles.

Actuellement, les groupes d’âge admissibles sont ceux de 50 ans et plus. La ministre Sheppard a confirmé que l’intention de son gouvernement était d’étendre le plus rapidement possible la dose de rappel aux groupes d’âges plus jeunes.

«On aimerait pouvoir administrer 50 000 doses d’ici la fin de l’année, mais le problème c’est qu’on ne sait pas si nous avons la capacité de le faire», a confié la ministre.

À l’heure actuelle, 82,3% de la population de la province est pleinement vaccinée et 9,2% des personnes éligibles ont reçu leur dose de rappel, laquelle augmente la protection contre Omicron..