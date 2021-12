Incendie de l’église de Shemogue: élan de compassion pour la famille de l’accusé

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Lisa Vautour, la mère de Samuel Vautour qui est accusé d’avoir causé l’incendie de l’église Saint-Timothée de Shemogue, est vraiment touchée par la vague de compassion des gens de la communauté à son égard.

«Mon coeur est en million de miettes pour Sam, notre famille et Shemogue», a fait savoir Lisa Vautour dans un message publié sur Facebook au lendemain de l’incendie. Elle ajoute: «Si j’avais une seule demande à vous faire, c’est de ne pas parler en mal de mon fils. Ne le jugez pas pour ses actions, il est malade.»

Vendredi à la sortie du Palais de justice, Mme Vautour avait déclaré sa peine pour la perte de l’église de Shemogue. «Moi aussi je trouve ça plate, car j’ai bien des souvenirs dans cette église-là.»

Elle avoue que l’élan de réconfort reçu par l’entremise des médias sociaux lui fait énormément de bien.

«Je vais vous dire, c’est la seule chose comme parent qui me tient debout tout de suite», a-t-elle déclaré par téléphone, lundi après-midi.

Elle dit avoir reçu un bon millier de messages d’encouragement.

«C’est toute du positif. Ils savent comment on s’est battu pour Samuel, ils savent qu’il lutte. Ils savent que ce n’est pas Samuel, que c’est sa maladie.»

«Cette situation a peut-être sauvé une vie puisqu’un jeune homme recevra l’aide dont il a besoin», peut-on lire sur la page Facebook du Village de Cap-Pelé.

Mme Vautour a expliqué que son fils était un bon ami du prêtre de la paroisse.

«J’ai parlé au prêtre à plusieurs reprises depuis l’incident», ajoute-t-elle.

Joint par téléphone lundi, le père Louis-Joseph Boudreau a constaté lui aussi l’élan de compassion auprès de Lisa Vautour et son fils. Il a eu l’occasion de le réaliser encore plus à la messe de dimanche célébrée à l’église de Cap-Pelé puisque la mère de Samuel Vautour était présente.

«Nous avons eu l’occasion de prier ensemble», a fait savoir le père Boudreau.

«Comme maman, je devais ça à la communauté de Shemogue, d’aller les supporter, a déclaré Mme Vautour avec émotion. Ça été difficile, mais il fallait que ce soit fait.»

«Ça me donne du courage, et je vais en avoir de besoin, car j’ai toute une bataille qui s’en vient», dit-elle.

Lisa Vautour et Anita McFadden ont présenté une plainte officielle lundi matin au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, en rapport au médecin de Samuel Vautour. La mère croit que son fils a été mal diagnostiqué et qu’il est surdosé de médicaments.

Elle informe que le but de sa démarche est de permettre à son fils de revenir en bonne santé mentale.

«C’est aussi pour s’assurer que ce que nous vivons, personne d’autre ne le vivra», de dire Lisa Vautour.

Dans les messages d’encouragement, elle a mentionné en avoir reçu une vingtaine de personnes qui vivent une situation semblable à la leur.

«On n’est pas les seuls», dit-elle.

Le jeune homme âgé de 26 ans de Cap-Pelé a été formellement accusé d’avoir causé l’incendie qui a détruit l’église catholique Saint-Timothée de Shemogue, le 9 décembre. Entretemps, Samuel Vautour subira une évaluation psychiatrique de 30 jours au Centre hospitalier Restigouche et sera de retour en cour le 10 janvier pour une audience de remise en liberté.

Mme Vautour était présente lors de la comparution de son fils vendredi après-midi à la Cour provinciale de Moncton. Lorsque le juge lui a donné l’occasion de s’exprimer, elle a mentionné: «Ça fait huit ans que je me bats avec le système.»

Anita McFadden, qui était elle aussi à la cour, a été présentée par la Couronne comme la travailleuse sociale qui a travaillé avec Samuel Vautour.

Centre de traitement des dépendances

Par ailleurs, Lisa Vautour est associée au projet Oceanview Addiction Treatment & Recovery Center en tant que coordonnatrice de collecte de fonds. Le centre qui n’a pas encore ouvert ses portes veut fournir un traitement aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, puis de réadaptation. Anita McFadden est une fondatrice du centre.