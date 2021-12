Travaux à la CDJ d’Edmundston: «On ne comprend pas pourquoi ce n’est plus une priorité»

Plusieurs intervenants du milieu scolaire du Nord-Ouest se demandent pourquoi le projet de revitalisation mi-vie de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston, annoncé il y a près de quatre ans, continue de descendre dans la liste des priorités du gouvernement provincial.

En janvier 2018, un financement de 1,5 million $ avait été annoncé par le gouvernement libéral de l’époque pour planifier les travaux d’amélioration des installations de l’école secondaire. En décembre de la même année, ce projet a été mis sur la glace par le gouvernement actuel.

La récente annonce des projets en immobilisations du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance au cours de l’année financière 2022-2023 a laissé perplexe le directeur général du District scolaire francophone du Nord-Ouest, Luc Caron.

Non seulement le projet de la CDJ n’y figure toujours pas, mais il a même été relégué au 24e échelon de la liste des priorités, a indiqué M. Caron. L’école se situait en 17e position, l’an dernier, et au 21e rang, il y a deux ans.

Au Nord-Ouest, seule l’école Régionale de Sainte-Anne est mieux classée, alors qu’elle se trouve au 21e rang. D’autres établissements, comme l’école Saint-Jacques, le Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska et l’école Notre-Dame d’Edmundston, se retrouvent un peu plus loin sur cette liste.

«Il y a quatre ans, ce projet-là (la CDJ) figurait en haut de la liste. Il était déjà approuvé. Des travaux ont été commencés. Et tout d’un coup, on coupe les budgets en nous disant que ce n’est que partie remise, mais quatre ans plus tard, le projet ne se retrouve même plus en priorité», a fait remarquer le directeur général du DSFNO.

«On ne comprend pas pourquoi.»

De son côté, François Godin, gestionnaire principal de projets d’installations éducatives et de transport scolaire au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, a expliqué, mercredi, lors de la réunion mensuelle du conseil d’éducation du DSFNO, que les projets sont évalués à l’aide d’une matrice qui se charge de les placer en ordre de priorité, selon une liste de 15 critères.

Les critères les plus importants sont l’état des installations, l’espace conforme aux lignes directrices du ministère qui stipule qu’il faut mettre l’accent sur les endroits où le manque d’espace est de 20% ou plus, et la conformité aux normes de Travail sécuritaire NB, le prévôt des incendies, la Santé publique, etc.

Lorsqu’interrogé par rapport au projet de la Cité des Jeunes, M. Godin a répondu que l’évaluation faite par la matrice utilisée par le ministère peut engendrer des fluctuations dans la liste des priorités d’une année à l’autre.

L’explication n’a toutefois pas complètement convaincu le directeur général du DSFNO et les membres du conseil d’éducation.

«Je comprends toutes les questions de démographie et qu’il y a des endroits qui sont en croissance de population. Mais j’ai quand même de la difficulté à comprendre qu’un projet qui était prioritaire a dégringolé de façon significative en quatre ans, alors qu’il y avait sensiblement les mêmes critères d’évaluation», a confié Luc Caron.

Le maire d’Edmundston, Éric Marquis, est bien placé pour témoigner de l’importance que revêtent ces travaux, alors qu’il était directeur adjoint de la polyvalente lors de l’annonce du projet.

«C’est dommage de voir qu’en 2021, le projet mi-vie de la Cité des Jeunes est au même point qu’il y a trois ans. C’est une infrastructure d’envergure où l’on reçoit tous les élèves de Sainte-Anne-de-Madawaska à Saint-François-de-Madawaska».

Certains travaux, comme la rénovation d’un gymnase et de vestiaires, ont pu être exécutés. Une somme d’environ 650 000$ a été investie.

Il ne s’agit toutefois que d’une infime partie du projet qui visait à offrir une cure de rajeunissement à cette école qui a été construite en 1971. Le coût total du projet s’élevait, en 2019, à 11 M$.

«On parle des systèmes de chauffage, de la qualité des salles de bain et des espaces d’enseignement. On parle vraiment de retaper l’école pour la remettre aux normes. On n’est pas là à plusieurs niveaux», a indiqué Luc Caron.

«De pouvoir offrir une infrastructure au goût du jour avec toute la question de la technologie et l’amélioration de l’efficacité écoénergétique, c’est important. On parle d’une école qui a été logée il y a 50 ans, alors de la voir mise sur une tablette, c’est décevant», a dit M. Marquis.

Pour l’instant, il est impossible de prédire à quel moment l’école secondaire d’Edmundston, qui compte 955 élèves, recevra des fonds pour la reprise des travaux de rénovation.

«Avec une enveloppe de 84,7 M$ pour des rénovations dans l’ensemble des écoles de la province, désolé, mais c’est loin de la marque. La qualité de nos établissements va continuer de dégringoler, l’âge moyen va continuer de monter et ce n’est pas avec des montants minimes en investissements que l’on va avoir l’espoir d’un projet majeur à la Cité des Jeunes ou dans n’importe quelle autre école», a conclu Luc Caron.