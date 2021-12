Bathurst: le programme d’incitatifs a trouvé plusieurs preneurs

Le programme d’incitatifs visant à promouvoir le développement et la croissance économique de la Ville de Bathurst a connu un certain succès, un an après sa mise en valeur.

L’ancien maire de la municipalité, Paolo Fongemie, avait fondé beaucoup d’espoir sur le développement de cette stratégie lors de son dévoilement en novembre 2020.

Le programme à sept volets, qui est toujours en vigueur, s’adresse aux particuliers et aux entrepreneurs et touche au développement résidentiel et commercial.

Hermel Vienneau, le directeur de la croissance municipale de la Ville de Bathurst, y est allé d’un premier bilan de l’initiative lundi soir devant les élus municipaux réunis à l’hôtel de ville.

Ce dernier a révélé que le programme d’aide à l’achat d’une première maison avait été particulièrement couronné de succès.

Ainsi, la Ville de Bathurst a reçu au cours de la présente année 15 demandes d’aide à l’achat d’une première maison, dont 13 qui ont déjà été approuvées.

Deux autres réclamations devraient sous peu obtenir l’approbation de la municipalité, a indiqué M. Vienneau à l’Acadie Nouvelle.

La mesure, qui vise à attirer les familles et les jeunes professionnels à Bathurst, fait en sorte que la municipalité verse jusqu’à 2500$ à l’achat d’une première propriété et offre un rabais de taxes municipales sur trois ans et allant jusqu’à 75% pour toute nouvelle construction résidentielle.

Jusqu’à 5000$

L’initiative d’aide au démarrage d’entreprises qui s’installent au centre-ville a également connu un certain succès, avec un total de cinq projets ayant été approuvés par la municipalité.

En vertu du programme, la contribution de la Ville équivaut au loyer de six mois jusqu’à concurrence de 5000$ pour les entreprises localisées au centre-ville.

Ailleurs dans la ville, la contribution sera l’équivalent du loyer de trois mois jusqu’à concurrence de 2500$.

Moins de succès

L’incitatif à la construction de condos de luxe au bord de l’eau au centre-ville et à Bathurst-Est a toutefois connu moins de succès, alors qu’aucun projet n’a été reçu par la municipalité.

Le programme était pourtant fort généreux, il prévoyait un rabais sur la taxe foncière à hauteur de 100% la première année qui s’amenuisait jusqu’à 25% la quatrième année.

L’ancien maire Paolo Fongemie avait souligné à l’époque qu’il y avait une forte demande pour les condos de luxe depuis quelques années à Bathurst.