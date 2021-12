Des travaux qui devaient être terminés en 2020 sont à nouveau repoussés à la polyvalente de Tracadie

Les élèves de la polyvalente W.-A. Losier de Tracadie devront encore attendre avant d’avoir accès à de nouveaux laboratoires de science. Pour la troisième année consécutive, le gouvernement provincial n’a pas prévu investir pour terminer les travaux de modernisation à mi-vie de l’établissement, un projet de 17,6 millions $, dans cette école secondaire.

La rénovation de la polyvalente W.-A. Losier a été entamée en 2015 et devait s’échelonner sur une période de cinq ans. Le projet consiste à ajouter 30 années de vie au bâtiment construit en 1969 et d’accueillir des bureaux du District scolaire francophone Nord-Est. Cependant, les travaux, tout comme ceux qui étaient en cours à Edmundston et à Shediac, ont été suspendus par le gouvernement Higgs en 2018.

Selon Ghislaine Foulem, présidente du conseil d’éducation du DSFNE, il reste à compléter la construction de nouveaux laboratoires de science à Tracadie et à aménager de nouveaux bureaux pour le personnel du district de la Péninsule acadienne.

«Ça fait trois ans que les travaux sont gelés et ça fait trois ans que nous n’avons rien reçu pour les infrastructures dans le district», dit-elle.

Toujours d’après Mme Foulem, la location des installations occupées actuellement par les employés du DSFNE à Tracadie coûte environ 250 000$ au gouvernement provincial par année.

De façon générale, Ghislaine Foulem est préoccupée par le manque d’investissements dans les écoles francophones de la province. Cette année, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance donne la priorité à la planification et à la construction de deux nouvelles écoles anglophones dans la région de Fredericton ainsi qu’à deux nouvelles écoles à Moncton, une anglophone et une francophone.

Le projet de la polyvalente W.-A. Losier se trouve actuellement au 9e rang des priorités dans la province. Un projet d’agrandissement de l’école Marguerite-Bourgeoys, à Caraquet, se trouve à la toute fin de la liste.

«Pour les francophones, il n’y a pas grand-chose qui semble aller de l’avant. Ça nous préoccupe beaucoup. Dans notre district, il y a aussi les polyvalentes de Bathurst, de Caraquet et de Shippagan qui sont vieillissantes et qui nécessitent des investissements.»