Éclosions de COVID-19 dans le Sud, restrictions dans le Nord aussi: «Deux poids deux mesures»

C’est un mélange de confusion et de frustration qui règne dans le nord du Nouveau-Brunswick à la suite de l’imposition de nouvelles restrictions de la part du gouvernement provincial dans la lutte contre la COVID-19.

Lors du dernier point de presse COVID-19, lundi, le premier ministre Blaine Higgs a fait état de nouvelles mesures qui seront appliquées dans l’ensemble de la province afin de limiter la propagation du virus, notamment en raison de l’apparition du variant Omicron.

Selon des élus, bien des gens se demandent toutefois pourquoi les communautés du Nord sont mises dans le même bateau que celles du Sud alors que plus de 91,5% des cas actifs de COVID-19 sont répartis dans les zones 1 (Moncton), 2 (Saint-Jean), 3 (Fredericton) et 7 (Miramichi).

Sur un total de 1051 cas actifs, ces quatre régions en comptent 962 en date du 14 décembre, comparativement à 89 pour les zones 4 (Edmundston et le Nord-Ouest), 5 (Campbellton et le Restigouche) et 6 (Bathurst, Nord-Est et la Péninsule acadienne). La zone 4 est celle qui compte le plus de cas dans ce groupe avec 48 et elle compte seulement deux hospitalisations.

La réaction a été particulièrement vive dans le Nord-Ouest qui a subi les contrecoups des périodes de confinement, au printemps, et des mesures coupe-circuit à l’automne.

Selon le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, les gens sont tout simplement confus de l’approche du gouvernement.

«Comment peut-on expliquer à notre monde le raisonnement du gouvernement quand il semble y avoir deux poids, deux mesures?», s’est interrogé le maire de Grand-Sault.

«En plus, on se fait dire d’aider le gouvernement à passer le message. Désolé, mais j’ai l’impression que le message passe moins bien», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le maire de la Communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, entend bien s’adresser au gouvernement afin d’obtenir des explications et de le presser de retirer la région de cette nouvelle série de directives.

«Je ne dis pas qu’il n’y a pas de problèmes dans le Nord-Ouest, mais les problèmes sont beaucoup plus dans le Sud pour l’instant. On aurait dû être traité de façon différente cette fois-ci, comme ç’a été le cas pour les autres régions, au printemps dernier, quand la zone 4 était aux prises avec des restrictions supplémentaires.»

De son côté, le député libéral provincial d’Edmundston-Madawaska-Centre, Jean-Claude D’Amours, a lui aussi fait état de cette frustration qu’éprouvent les gens.

«À un certain moment, on ne pouvait plus sortir de notre zone. Tout était fermé, mis à part les commerces et services essentiels, alors on a vécu ça dur. Je peux comprendre que beaucoup de citoyens trouvent qu’ils ne sont pas traités de façon équitable actuellement.»

Le député s’est aussi demandé pourquoi le gouvernement est passé du statu quo, vendredi, à une série de nouvelles règles pour tout le monde quelques jours plus tard.

«Vendredi passé, on disait que, malgré les cas en quantité exponentielle, dans la zone de Fredericton, entre autres, ça ne méritait pas de changement. On nous arrive lundi et tout d’un coup, c’est tout le monde qui doit assumer.»

Pour sa part, la directrice générale de la Chambre de commerce d’Edmundston, Cathy Pelletier, déplore les effets qu’auront ces mesures dans une région qui a déjà été grandement affectée par la pandémie.

«Il commence à y avoir une incompréhension du côté de nos entreprises, car certaines décisions du gouvernement sont difficiles à justifier.»

«On espère que le gouvernement sera assez réaliste pour le voir et rectifiera le tir.»

Selon elle, certaines mesures, comme la réduction de la capacité de certaines entreprises à 50% et même la fermeture prématurée des écoles, pour les enfants de la maternelle à la 6e année, risquent d’avoir certains impacts négatifs sur l’économie.

«L’économie, ça implique bien des choses. Si des entreprises doivent opérer à 50%, on s’entend qu’il y a moins de revenus qui peuvent être dépensés ailleurs.»

«On parle aussi de la situation avec les écoles. C’est une autre chose, car les personnes qui travaillent et qui n’ont pas accès à une garderie devront manquer de travail pour être à la maison. Encore là, c’est l’économie et la communauté qui en souffrent.»

Quoi qu’il en soit, on demande tout de même aux gens de faire preuve de vigilance à l’approche de la période des Fêtes.