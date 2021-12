Gel du taux de taxe à Saint-Antoine

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le Village de Saint-Antoine conserve le même taux d’imposition pour la prochaine année, à 1,3332 par 100$ d’évaluation. Seul changement significatif, le service d’égouts augmente de 25$ par unité.

Le budget de fonctionnement total pour 2022 se chiffre à 2 187 674$ et 77% des recettes proviennent des revenus fiscaux, soit 1 681 583$. Les transferts inconditionnels représentent 13% des recettes avec 278 204$ tandis que le 10% restant vient des revenus non fiscaux avec 227 887$.

25% des dépenses du budget sont attribuables aux services de protection, soit 542 254$, et 24% sont relatives aux transports à 523 980$. Suivent dans l’ordre les dépenses aux services administratifs à 18% (389 220$), financiers à 16% (356 650$), récréatifs et culturels à 10% (210 832$), hygiène à 5% (99 464$), urbanisme et aménagement à 3 % (65 274$).

Le budget total pour l’eau et les égouts passe à 580 472$. Le service d’eau conserve le même taux qu’en 2021, soit 320$ par année. Tandis que le service d’égouts passe à 245$ par année.

Gouvernance locale

Dans le livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale annoncée récemment par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le Village de Saint-Antoine se retrouve dans l’entité numéro 30 avec les Districts de services locaux (DSL) du Grand Saint-Antoine, une partie du DSL de Wellington (10%), Saint-Paul (99%) et Sainte-Marie.

Joint au téléphone dernièrement, le maire de Saint-Antoine, Jean-Pierre Richard, n’avait pas grand chose à dire à ce sujet.

«Je ne peux pas te donner de commentaires, je n’ai pas eu de réponses à mes questions. Tout le monde a des questions dans la province du Nouveau-Brunswick», a-t-il mentionné.

M. Richard était présent à une session de discussion sur le livre blanc qui avait été organisée par la Commission de services régionaux de Kent, le 25 novembre à Richibucto.

«Ce soir, je ne vais pas poser de questions spécifiques. On sait tous qu’on n’a pas les réponses. Je trouve que c’est important qu’on ait fait ceci ce soir. Ça va être un gros fardeau pour tout le monde. On se doit de travailler ensemble. S’il y a quelqu’un ici ce soir qui peut répondre à des questions, j’en aurais à demander», avait fait savoir le maire de Saint-Antoine, lors de son intervention.