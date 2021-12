Le fabuleux parcours d’Annie Thériault

Il y a 50 ans, Édith Butler a réussi à mettre Paquetville sur la carte grâce à sa musique. Aujourd’hui, Annie Thériault, aussi originaire de ce petit patelin de la Péninsule acadienne, souhaite également laisser sa marque sur le monde, à sa façon.

Annie Thériault, qui habite maintenant à Toronto, est une investisseuse en capital de risque. La femme de 44 ans est copropriétaire de l’entreprise Cross-Border Impact Ventures, une société qui gère le Fonds de technologie pour la santé des femmes et des enfants, lancé la semaine dernière. Elle développe ce projet avec une partenaire d’affaires depuis quelques années.

Son objectif est d’investir dans les entreprises avec un potentiel de croissance mondiale, basées en Amérique du Nord, en Europe et en Israël, qui développent des technologies de la santé répondant aux besoins des femmes, des enfants et des adolescents ou qui rendent les systèmes de santé plus résilients.

Pour le moment, Cross-Border Impact Ventures dispose d’engagements de 30 millions $ US en vue de constituer un fonds de plus de 100 millions $ US. La société prévoit faire ses premiers investissements au début de 2022.

«Nous voulons investir dans des technologies de la santé, que ce soit de nouvelles méthodes pour détecter des cancers du sein ou du col de l’utérus, de nouvelles formes de contraception ou des solutions pour la santé menstruelle ou cardiovasculaire. On cherche toujours un angle qui favorise les femmes, les adolescentes et les enfants. Mon rôle est d’investir ce capital dans les entreprises en croissance pour ensuite les vendre à un profit», explique Annie Thériault.

De la chimie à la finance

Depuis son enfance à Paquetville, rien de particulier ne destinait Annie Thériault à une carrière en finance. Après ses études secondaires dans la Péninsule acadienne, elle est partie à Sackville pour étudier en chimie à l’Université Mount Allison.

«J’étais surtout intéressé par les sciences, mais à un moment donné, j’ai commencé à trouver les nouvelles financières plus intéressantes et j’étais fasciné par le côté business des choses, donc éventuellement, j’ai fait mon doctorat en finances à l’Université de Toronto.»

Elle a géré plus de 600 millions $ d’actifs au cours de sa carrière. Son expertise comprend la formation de capitaux sur les marchés publics et privés et l’ingénierie financière.

Son projet actuel est la culmination d’un objectif de longue date.

«J’ai toujours été fasciné par la science et la santé, mais je ne pourrais pas travailler dans le domaine médical. Le fonds qu’on lance est une combinaison de mes passions.»

Annie Thériault ne cherche pas nécessairement à investir dans des entreprises qui promettent de réinventer la roue. Elle souhaite surtout financer des technologies qui améliorent la santé des gens, à moindre coût.

«Présentement, il y a des gens qui travaillent beaucoup sur les technologies de dépistage du cancer du sein. Il y a certaines technologies qui sont beaucoup moins chères et plus faciles à utiliser. En Amérique du Nord et en Europe, la santé est payée par nos impôts, donc ces technologies nous aideront à réduire les coûts. Dans les pays émergents, ça peut être la seule façon de faire des dépistages, car dans plusieurs régions, il n’y a pas vraiment de services de mammographie. Les appareils sont chers et ils ne marchent pas dans certaines températures et ainsi de suite.»

Même si Mme Thériault n’habite plus au Nouveau-Brunswick depuis une vingtaine d’années, sa province natale n’est jamais très loin dans son esprit lorsqu’elle réfléchit à de potentiels investissements. Elle connaît les périls associés au fait de voyager de la Péninsule acadienne jusqu’à Moncton ou ailleurs pour obtenir des soins.

«Notre approche est de trouver les technologies les moins chères qui touchent le plus grand nombre de personnes. Ici à Toronto, on est choyé, on est prêt des grands hôpitaux. Ma mère est toujours dans la Péninsule acadienne et c’est pas mal plus loin des grands hôpitaux. C’est quelque chose auquel on pense souvent lorsqu’on regarde à des investissements potentiels.»