Le taux de taxe 2022 demeure stable à Memramcook

Le taux de taxe à 1,3912 demeure inchangé depuis les huit dernières années à Memramcook.

«On a quand même une communauté en croissance. On a des revenus supplémentaires qui reviennent au fur et à mesure que l’on croît», a fait savoir le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois.

«Cette année, c’est en grande partie à cause de l’augmentation de la valeur des propriétés, a déclaré la directrice des finances, Caroline LeBlanc. Nous avons reçu une augmentation de notre mandat de 531 211$ mais nous avons perdu 102 382$ de notre octroi inconditionnel. Cela va nous permettre de faire des travaux routiers de 336 000$ en 2022 qui seront payés à partir de notre budget du fonds de fonctionnement général.»

On ne sait pas encore pour l’instant où ces travaux vont prendre place dans le village.

«On va avoir un rapport au mois de février qui va permettre de faire un état des routes dans la municipalité. À partir de ce rapport, le conseil municipal va pouvoir se fixer des objectifs et priorités en termes de travaux de routes», a expliqué le maire de Memramcook.

L’assiette fiscale de la municipalité est évaluée à 370 453 800$, soit une augmentation de 9,62% par rapport à 2021.

Le budget 2022 du fonds de fonctionnement d’eau et d’égouts est de 1 729 148$. Les taux à l’unité demeurent inchangés, soit 570$ pour l’eau et 370$ pour les égouts.

Le Village de Memramcook a procédé à un agrandissement du système d’approvisionnement d’eau au cours de l’année.

«Notre gros projet d’eau, phase 3, de 8,3 millions $ ne figure pas dans nos budgets. C’est un projet financé par le fédéral et le provincial qui a débuté en 2021 et va se poursuivre en 2022», a fait part Caroline LeBlanc.

Ce projet permet de brancher environ 150 maisons au système d’eau de la communauté sur la route de la Vallée et Petit Dover. Le projet inclut également la construction d’une station de pompage qui est terminée. L’aménagement d’un nouveau réservoir d’eau est commencé et sera complété en 2022.

Jeux de l’Acadie 2023

En ce qui concerne les projets à venir, le maire Maxime Bourgeois accorde beaucoup d’importance au réaménagement de la piste d’athlétisme derrière l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc.

«On accueille les Jeux de l’Acadie en 2023. On veut s’assurer de les accueillir en bonne et due forme à Memramcook. On travaille là-dessus pour être en mesure de faire les réparations.»

Selon le maire, la dernière compétition d’envergure à être tenue sur les lieux, c’était dans le cadre des Jeux de la Francophonie canadienne en 1999. Caroline LeBlanc a mentionné qu’il fallait aussi refaire le système de drainage pour la piste. «C’est vraiment un projet à refaire au complet», a indiqué la directrice des finances.