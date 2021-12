Variant Omicron: de nouvelles restrictions possibles cette semaine

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, signale que la province pourrait bien passer à la phase 2 de son plan hivernal, en plus d’imposer de nouvelles mesures pour freiner la propagation du variant Omicron, alors que le temps des Fêtes approche.

Omicron risque de rendre les prochains jours imprévisibles.

«Nous récoltons des données pour comprendre ce qui va se produire à court terme. Nous pourrions très bien passer à la phase 2. Mais pour l’instant, nous devons agir de façon à réduire la propagation du virus», avertit la ministre de la Santé.

À compter de vendredi soir, chaque ménage devra limiter ses contacts extérieurs à une liste de 20 personnes.

Si la phase 2 du plan hivernal est enclenchée, toutefois, les contacts seraient limités à une bulle de deux ménages seulement.

Le variant Omicron est 30% plus contagieux que le variant Delta, selon la Santé publique.

Le premier ministre Blaine Higgs affirme toutefois que le Nouveau-Brunswick doit faire preuve de prudence pour ne pas imposer de mesures trop sévères qui pourraient pousser les gens à ignorer les règles.

«On prend les mesures appropriées pour ce qu’on sait actuellement.»

La ministre Dorothy Shephard a annoncé que de nouvelles cliniques sans rendez-vous vont voir le jour à Saint-Jean et à Fredericton.

«Les doses de rappel sont notre meilleure défense contre Omicron et contre ce qui s’en vient. Avec (le variant) Delta, nous étions dans une course contre un train. Malheureusement, le train est arrivé au N.-B. Maintenant, on doit essayer de l’empêcher de nous rouler dessus.»

La province dispose toutefois d’une capacité de vaccination réduite, non pas en raison du manque de vaccins, mais du manque de main-d’œuvre, d’après la ministre.

Roger Melanson, chef de l’opposition libérale, estime que le gouvernement doit être beaucoup plus «agressif» dans sa campagne d’information et de vaccination contre ce nouveau variant, qui risque bientôt de dépasser Delta comme variant dominant de la COVID-19.

Il croit aussi que Fredericton devrait se tourner davantage vers le secteur privé s’il ne parvient pas à trouver suffisamment de travailleurs pour immuniser la population à même le secteur public.

«Je pense qu’il faut regarder tous les professionnels de la santé qui peuvent vacciner les gens, et pas seulement dans le système public. Je crois qu’il faut aussi aller voir le privé. Les pharmacies le font, mais est-ce qu’il y en a d’autres?»

Le chef du Parti vert, David Coon, doute pour sa part que la vaccination au N.-B. sera plus rapide que la propagation d’Omicron.

Il prévoit que de nouvelles mesures seront mises en place après la période des Fêtes pour tenter de maîtriser une nouvelle flambée de cas suite aux rassemblements.

«On a vu ce qui s’est passé l’an dernier après Noël. C’est très probable qu’on verra quelque chose du genre à nouveau.»

Un plan de vaccination à venir

Le premier ministre Higgs affirme que la province s’affaire à préparer un plan de vaccination pour les doses de rappel. Il s’agira d’établir qui est admissible et où le vaccin sera disponible.

Il explique que les cliniques sans rendez-vous ont été mises sur pied rapidement par des médecins dans certaines régions, mais d’autres pourraient être annoncées bientôt. Des cliniques et des pharmacies offrent toujours des doses de rappel sur rendez-vous.

Seuls certains groupes, dont les personnes de 50 ans et plus, sont admissibles à cette dose de rappel.

Il affirme aussi que le gouvernement vise à établir un programme qui permettrait de contacter les gens par téléphone directement pour les informer des rendez-vous de vaccination disponibles dans leur région.

Cela devrait être sur pied d’ici la fin de la semaine, selon lui.