Hôpitaux: investissements majeurs à Fredericton, Bathurst et Campbellton

Le gouvernement provincial investira un peu plus de 150 millions $ dans les infrastructures du système de santé dans la prochaine année.

Après le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et celui des Transports et de l’Infrastructure, c’était au tour du ministère de la Santé de dévoiler la teneur de son budget d’immobilisations pour l’année 2022-2023.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a dévoilé mardi les détails de ce budget qui se chiffre à 153,2 millions $.

Le gouvernement a indiqué qu’il investira 103,8 millions de dollars dans les grands projets de rénovation et d’agrandissement en cours.

Le projet d’agrandissement et de rénovation à l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers à Fredericton aura droit à la plus grosse enveloppe budgétaire de l’exercice financier, soit un montant de 40,15 millions $.

L’Hôpital régional Chaleur, à Bathurst, ne sera pas non plus en reste avec une somme de 23,3 millions $ qui servira à la poursuite des travaux d’agrandissement et de rénovation à cet endroit.

Les grands projets de rénovation et d’immobilisations comprennent également une enveloppe de 11,59 millions $ pour le projet d’unité de maternité et de soins aux nouveau-nés à l’Hôpital de Moncton, 13,4 millions $ pour une nouvelle unité de soins médicaux et chirurgicaux intensifs et une unité d’oncologie à l’Hôpital régional de Saint-Jean ainsi que pour des améliorations au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick.

Enfin, 34 millions $ seront consacrés à la construction d’un centre de traitement des dépendances et de réadaptation à Campbellton.

Une construction devait à l’origine accueillir à Campbellton le Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes, projet qui verra finalement le jour à Moncton.

Puisque la construction du nouveau centre a déjà été réalisée en bonne partie, le gouvernement a cru bon de remplacer le centre de traitement des dépendances qui est déjà existant à Campbellton et qui commence à se faire vieillissant.

Le ministère de la Santé a également annoncé que 49,4 millions $ iront à des projets d’améliorations et l’achat d’équipement médical.