Campbellton se dote d’une taxe hôtelière

À l’instar de nombreuses autres municipalités de la province, Campbellton imposera une taxe d’hébergement aux visiteurs qui logeront dans ses hôtels, gîtes du passant et terrains de camping.

Le sujet était sur la table depuis quelques mois maintenant. Cela dit, le conseil municipal de Campbellton a officialisé le tout lundi soir, lors de sa réunion publique, en entérinant l’arrêté à cet effet.

Il s’agit d’une taxe hôtelière de 3,5%. Elle doit entrer en vigueur en mai 2022.

«C’est le pourcentage sur lequel les cités du Nouveau-Brunswick s’étaient entendues. On pense que c’est raisonnable, et d’ailleurs c’est sensiblement ce qui est exigé un peu partout ailleurs», souligne le maire de Campbellton, Ian Comeau.

En tout, on estime à plus de 150 le nombre de chambres d’hôtel dans la région. La Ville pense pouvoir aller récolter – dans une année où l’achalandage est normal et non altéré par la pandémie – des revenus d’environ 150 000$.

«Ça se fait pratiquement partout ailleurs. C’est important d’aller de l’avant avec ceci parce que ces fonds serviront à vendre la région. L’argent sera investi dans la promotion touristique et économique pour attirer des événements dans la région. Ça pourrait, par exemple, signifier ajouter de la signalisation ou encore participer à des salons touristiques. Tout ça reste encore à déterminer, mais c’est ce vers quoi on s’enligne», souligne M. Comeau.

La prochaine étape, selon le maire, sera de rencontrer les représentants du secteur touristique et de l’hébergement – probablement en début 2022 – afin de jeter les bases du programme et de décider de l’utilisation des fonds qui seront récoltés par celui-ci.

«On veut qu’ils aient un mot à dire. Ce n’est pas nous, le conseil municipal, qui va dicter où l’argent va. On veut que ce soit un consensus», ajoute-t-il.

Selon lui, les intervenants de ce secteur d’activité ont été mis au courant de l’arrivée prochaine de cette taxe et ces derniers n’auraient pas soulevé trop de réticences envers l’initiative.

Cette nouvelle injection d’argent dans la promotion touristique ne signifie pas par ailleurs que la Ville cessera d’investir.

«C’est de l’argent supplémentaire pour aider la région, on ne va pas se retirer de ce secteur touristique pour autant. On voit par exemple que la province recule un peu, qu’elle dépense moins pour le secteur touristique. Donc ceci va certainement nous aider», dit M. Comeau.