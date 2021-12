COVID-19: 160 nouveaux cas, record de cas actifs et dépistage massif dans les écoles

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a annoncé 160 nouveaux cas de COVID-19, mercredi – dont 11 du variant Omicron. Il s’agit du deuxième plus haut total quotidien depuis le début de la pandémie, il y a 20 mois.

C’est la huitième journée consécutive au cours de laquelle le gouvernement rapporte plus de 100 nouveaux cas de COVID-19.

Il y a maintenant 14 cas du variant Omicron confirmés dans la province.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé un total de 924 cas – un record pour une semaine -, contre 638 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 45%.

Le nombre de cas actifs est maintenant de 1141 – un record depuis le début de la pandémie.

L’ancienne marque, établie le 14 octobre, était de 1103.

Coïncidence ou non, pour la première fois, le gouvernement n’a pas partagé le nombre de cas actifs dans son communiqué de presse quotidien portant sur la COVID-19.

Il y a une semaine, il y avait 781 cas actifs de COVID-19 dans la province. Ce nombre était de 525 il y a un mois.

Les cas actifs se répartissent maintenant comme suit: 497 dans la région de Fredericton, 234 dans la région de Saint-Jean, 187 dans le Grand Moncton et le Sud-Est, 128 dans la région de Miramichi, 51 dans le Madawaska-Victoria, 23 dans Chaleur/Péninsule acadienne et 21 dans le Restigouche.

En date de mercredi, 91,6% des cas actifs dans la province se trouvaient dans les quatre zones de santé du sud de la province (Fredericton, Moncton, Saint-Jean et Miramichi).

«L’arrivée du variant omicron fera en sorte que nous verrons une augmentation continue des infections dans les semaines à suivre», a dit la ministre Shephard lors d’un point de presse.

Depuis le début de la pandémie, 9973 Néo-Brunswickois ont été infectés par la COVID-19 (soit 1,3 personne sur cent).

Un total de 42 personnes sont hospitalisées (en baisse de deux par rapport à la veille), dont 14 reposent aux soins intensifs.

Le nombre de décès dûs à la COVID-19 dans la province demeure inchangé, à 144 – dont 19 depuis le début du mois.

Par ailleurs, 31% des enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19.

La ministre a aussi précisé qu’il y a suffisamment de vaccin pour offrir une dose de rappel à tous Néo-Brunswickois.

«C’est la capacité d’administrer ces doses qui fait défaut.»

Par ailleurs, le congé des Fêtes des élèves de 7e et 8e année débutera plus tôt, soit mardi au lieu de jeudi.

Plus de dépistage rapide à prévoir dans les écoles

Alors que la COVID-19 et son nouveau variant, Omicron, crée de l’incertitude au Nouveau-Brunswick et ailleurs, le gouvernement provincial élargit son programme de dépistage rapide dans les écoles et entend mettre en application plusieurs autres mesures dès la rentrée scolaire en janvier afin de maintenir les élèves en salle de classe le plus longtemps possible.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a présenté son plan pour l’hiver dans les écoles et les garderies éducatives mercredi après-midi. Les mesures entrent en vigueur le 20 décembre dans les garderies de la province et dès le 10 janvier, dans les écoles.

Dans le cadre de la phase 1 dans laquelle se trouve actuellement la province, elle comprend l’obligation des élèves de la maternelle à la 8e année ainsi que les élèves du secondaire non vaccinés de se soumettre à des tests de dépistage rapide chaque fois qu’un cas est confirmé dans une école.

Le port du masque sera aussi obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur, sauf les élèves de la maternelle à la 8e lorsqu’ils se trouvent au sein de leur groupe de classe.

Dans les cours de musique, le chant et l’utilisation d’instruments à vent seront limités à des blocs de 30 minutes.Les mesures concernant le sport annoncées en début de semaine demeurent aussi en vigueur. Elles interdisent les sports et activités organisés pour les enfants âgés de moins de 12 ans alors que les pratiques et les activités d’entraînement pour les enfants âgés de 12 ans et plus sont autorisées au sein d’une seule et même équipe à la fois.

Dans les garderies et les haltes scolaires, les enfants seront dans des groupes d’un maximum de 20 personnes et les enfants âgés de 3 à 5 ans devront porter un masque lorsqu’ils ne sont pas dans leur groupe. Cependant, les enfants âgés de 2 ans ou moins ne sont pas tenus d’en porter un. Les enfants âgés de 5 ans et plus ainsi que les membres du personnel devront porter un masque en tout temps, sauf lorsqu’ils mangent ou boivent.

Des trousses de dépistage rapide seront données aux élèves afin de les utiliser pendant les Fêtes. Les élèves de la maternelle à la sixième année recevront deux trousses, comprenant cinq tests chacune. Les élèves de la septième à la 12e année recevront une trousse de dépistage rapide puisqu’ils seront en congé moins longtemps que les plus jeunes enfants. Les élèves devraient subir un test de dépistage rapide tous les deux ou trois jours pendant le congé, y compris le dimanche 9 janvier avant de retourner à l’école.

La moins pire des options

Selon Dominic Cardy, les décisions prises constituent la moins pire des options alors que le but est de permettre aux jeunes de continuer de fréquenter l’école le plus longtemps possible, dans le contexte d’une période incertaine de la pandémie avec l’arrivée du variant omicron dans la province.

«Pour moi, la décision a été de choisir entre ce que je considère la moins pire des options, c’est à dire, un plan qui maintient les protocoles de sécurité dans les écoles et qui leur permet de rester ouvertes le plus longtemps possible ou la fermeture préventive des écoles pour une durée indéterminée. Au cours des dernières années, j’ai beaucoup réfléchi aux limites de l’apprentissage en ligne et à l’isolement social que ça peut causer, l’impact sur la santé mentale, aux étudiants qui ne peuvent pas accéder aux services, aux enfants qui misent sur l’école pour manger. Le but est de garder l’éducation fonctionnelle tout en demeurant sécuritaire aux yeux de la Santé publique.» – PaC et DC