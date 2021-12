COVID-19: éclosion au CHU Dumont

Le Réseau de santé Vitalité a annoncé, mercredi matin, qu’une éclosion de COVID-19 a été déclarée à l’Unité de néphrologie (4F) du Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr-Georges-L.-Dumont après que deux patients de l’unité et un travailleur de la santé aient été déclarés positifs à la COVID-19.

Le Réseau précise qu’un avis d’exposition était déjà en vigueur à l’unité depuis le 7 décembre après un premier cas de patient positif.

Le Réseau de santé Vitalité dit avoir mis en place des «précautions complètes de prévention et de contrôle des infections, comme une augmentation du nettoyage ainsi que le dépistage régulier et le traçage des contacts pour protéger la santé des patients et du personnel».

Pour le moment, le Réseau assure que l’éclosion n’a pas de répercussions directes sur les soins et les services offerts au CHU Dr-Georges-L.-Dumont.

«Le public sera informé dans l’éventualité de réductions ou d’interruptions temporaires de services», peut-on lire dans un communiqué transmis aux médias.

Le Réseau rappelle que les personnes de soutien désignées ne sont pas autorisées à visiter les patients de l’Unité de néphrologie jusqu’à avis contraire. Les restrictions existantes du Réseau concernant les visiteurs demeurent en place dans les autres unités de l’établissement où des exceptions s’appliquent pour les patients qui ont droit à une personne de soutien désignée.