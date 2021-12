Grève: des économies pour les districts scolaires francophones

La récente fermeture des écoles au début du mois de novembre a permis aux districts scolaires francophones de réaliser certaines économies qui devraient être investies dans l’ajout de ressources humaines et de matériel pour s’attaquer aux défis d’apprentissage, principalement dans le domaine de la littératie.

Selon le directeur du District scolaire francophone du Nord-Ouest, Luc Caron, la fermeture des classes, en raison de la grève de deux semaines de certains employés du Syndicat canadien de la fonction publique, a eu comme effet de laisser des fonds supplémentaires inattendus au district scolaire qui a décidé de les réinvestir sans plus attendre.

Selon les informations partagées par le DSFNO, des économies d’environ 400 000$ ont été réalisées au cours de cette période. Ces économies proviennent principalement de la masse salariale.

«On ne va pas nécessairement dire que c’est une bonne nouvelle, car la grève a eu des effets négatifs sur les parents et les élèves. C’est un peu un effet pervers de la grève, mais on va capitaliser là-dessus», a indiqué M. Caron.

«On va investir pour s’attaquer à la réduction des écarts d’apprentissage chez nos jeunes, surtout au niveau de la lecture», a-t-il ajouté.

Selon le directeur général du DSFNO, l’un des éléments de la stratégie a été d’approcher, au cours des dernières semaines, d’anciens employés à la retraite afin de leur proposer un contrat de service en tant qu’aide-enseignant.

«Le but, c’est d’aider notre personnel enseignant et nos directions d’école sur la question de l’intervention au niveau de la lecture et de donner un coup de pouce à nos élèves vulnérables.»

Une trentaine de ces contrats ont été signés dernièrement, ce qui touche 15 écoles du DSFNO.

«On essaie de trouver des gens pour les trois écoles qui nous manquent», a ajouté Luc Caron.

De plus, l’argent économisé servira à faire l’achat de livres adaptés aux besoins des enfants qui connaissent des difficultés d’apprentissage.

«On reconnaît qu’avec les écarts d’apprentissage, on peut se retrouver avec des jeunes en 2e année, mais qui sont à un niveau de 1re année en lecture. Ça prend des ressources adaptées à ces jeunes dans leurs salles de classe respectives.»

M. Caron a aussi confirmé que le district continuera d’évaluer la possibilité d’investir des sous dans d’autres endroits.

Du côté du District scolaire francophone Nord-Est, même s’il y a eu un surplus budgétaire en raison de la grève, celui-ci entend travailler avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance à ce sujet.

«Nous attendons de voir si le district disposera de ces surplus pour financer diverses activités veillant à bonifier l’expérience scolaire dont fait également partie le recrutement de ressources humaines. Le cas échéant, nous voudrions certainement investir ces ressources afin qu’elles soient utiles au rattrapage scolaire chez les jeunes», a répondu Ian-Guillaume DesRoches, coordonnateur des relations stratégiques du District scolaire francophone Nord-Est.

Cependant, en raison d’une hausse de l’absentéisme, causée par l’obligation de vaccination contre la COVID-19, M. DesRoches estime que certaines dépenses imprévues pourraient affecter l’attribution des ressources.

Le District scolaire francophone Sud a aussi confirmé qu’il y a eu des économies et que ces fonds seront réinvestis

«Je ne suis pas en mesure de dévoiler l’ampleur des économies ni les détails des initiatives prévues, comme ils doivent être présentés au Conseil d’éducation dans un premier temps. Mais, je peux vous dire que l’intention est de réinvestir les fonds au rattrapage, particulièrement en littératie», a indiqué, par courriel, la coordonnatrice des relations stratégiques au DSFS, Ghislaine Arsenault.