Les deux commissaires réclament un ministère des Langues officielles

Les deux commissaires chargés de la révision de la Loi sur les langues officielles, Yvette Finn et John McLaughlin, ont révélé mercredi leur rapport juste avant l’échéance. Leur plus importante recommandation est la création d’un ministère responsable des langues officielles.

«Ce ministère sera le centre névralgique pour tous les aspects de la mise en application de la Loi et assumera la responsabilité et la coordination du dossier des langues officielles au sein de toutes les composantes du gouvernement assujetties à la Loi», selon les commissaires.

Ils ont également fait des suggestions autour de deux autres sujets. En premier lieu, la constitution d’un comité permanent des langues officielles de l’Assemblée législative. Ce comité sera pour les élus un forum de discussion sur la situation des langues officielles. En second lieu, la révision du poste de commissaire aux langues officielles afin d’accroître l’efficacité et la pertinence de cette fonction auprès de la population du Nouveau-Brunswick.

«C’est une chose d’être désignée officiellement bilingue en vertu d’une loi. C’en est une autre de l’être véritablement par voie d’une action, d’une volonté et d’un engagement partagés à l’égard d’une identité provinciale globale», remarquent les commissaires.

Ils notent que la Loi et sa mise en application sont devenues une source de tension entre les deux communautés linguistiques.

«Il existe un besoin pressant de dialogue, d’interaction, de compréhension et de confiance entre les communautés, estiment Mme Finn et M. McLaughlin. Les avantages économiques potentiels devraient à eux seuls nous inciter à adopter, célébrer et promouvoir notre engagement à l’égard de nos deux langues officielles et le bilinguisme.»