Pirates de perron: un véritable fléau durant le temps des fêtes

La popularité toujours grandissante des achats en ligne jumelés à l’arrivée du temps des fêtes n’est pas sans remettre à l’avant-plan le fléau que constitue le vol de colis.

Devant ce phénomène, les autorités policières à travers le pays multiplient les interventions auprès du public au cours des derniers jours afin de sensibiliser la population et d’offrir des conseils de prévention visant à éviter les vols de colis.

La multiplication en décembre des livraisons à domicile représente une occasion en or pour les malfaiteurs désireux de mettre la main sur des produits neufs qui peuvent être faciles à revendre.

Sans pouvoir chiffrer avec précision les plaintes liées aux vols de colis et mesurer l’ampleur du phénomène, la GRC au Nouveau-Brunswick se dit consciente des torts causés par ceux qu’elle désigne comme des «pirates de perron».

Au sein de certains corps policiers canadiens, le nombre de plaintes pour vols de colis a plus que doublé depuis la pandémie de COVID-19.

«La pandémie a accentué le magasinage en ligne et par le fait même les vols de marchandise venant d’être livrée dans des maisons», a souligné le caporal Hans Ouellette, porte-parole de la GRC.

Un sondage mené l’an dernier par l’entreprise FedEx Express Canada rapportait qu’un consommateur sondé sur trois avait rapporté avoir été victime d’un vol de colis. La hausse des vols serait particulièrement substantielle en Atlantique (+14% en 12 mois), révélait le même sondage.

Certains consommateurs victimes de vols ont fait installer à grands frais des caméras de sécurité pour surveiller leur perron, ce qui peut avoir un effet dissuasif auprès des voleurs selon la GRC.

Les réseaux sociaux sont d’ailleurs de plus en plus garnis de séquences vidéos mettant en vedette des voleurs en pleine action et des victimes qui réclament justice.

«Diffuser au large ce genre de vidéos et tenter de se faire justice soi-même n’est pas nécessairement recommandé, il est préférable de fournir à sa police locale les informations importantes et les enregistrements en question», a souligné Hans Ouellette.

«Même s’il s’agit du vol d’un objet qui a peu de valeur, il est important de le rapporter à la police puisque ça peut permettre d’élucider des vols en série et d’avoir un meilleur portrait de la situation», a illustré le porte-parole de la GRC.

La police, tout comme les entreprises de livraisons, conseille aux acheteurs en ligne d’exiger une signature à la réception du bien, d’effectuer sur une base quotidienne le repérage du colis, ou encore de faire livrer la marchandise à une autre adresse s’il y a absence à la maison durant le jour.

«Nous ne faisons pas le suivi des colis volés après livraison, mais nous pouvons confirmer qu’il n’y a pas eu de changement notable dans le nombre de demandes de clients que nous avons reçues à propos de colis possiblement volés», a quant à lui déclaré Philipe Legault, porte-parole de Postes Canada.

L’entreprise a indiqué avoir amélioré la technologie de suivi des colis.

«Nous offrons aussi des préférences de livraison, disponibles sur l’application de Postes Canada, qui permettent à nos clients de choisir un endroit sûr à l’extérieur de leur domicile, autre que leur balcon avant, comme la porte de côté, le garage, à condition que nos facteurs puissent y accéder en toute sécurité», a ajouté le représentant de la société postale.

Amazon Canada, un géant dans le secteur de la livraison de colis au pays, n’a pas voulu pour sa part répondre aux questions de l’Acadie Nouvelle.

Le Code criminel traite avec sévérité les auteurs de vols de courrier, alors que les personnes reconnues coupables d’un tel délit sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’incarcération.