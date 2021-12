Prolongation d’un programme d’aide au logement pour les familles à faible revenu

Une entente fédérale-provinciale d’aide au logement pour les ménages au revenu inférieur à 50 000$ est prolongée pour les sept prochaines années.

Les familles qui bénéficieront du programme auront droit à des prestations de 300$ à 475$ par mois en moyenne.

L’Allocation Canada-N.-B. pour le logement, lancée en juin, visait d’abord à fournir une aide à court terme aux familles dont le revenu d’emploi se situe entre 14 000$ et 38 000$.

Avec ce nouvel investissement de 98,3 millions $, le programme sera élargi aux ménages ayant un revenu d’emploi entre 12 500$ et 50 000$.

Ottawa et Fredericton se partagent cet investissement à parts égales.

D’après le ministre provincial du Développement social, Bruce Fitch, cette extension permettra d’aider environ 6700 personnes au cours des sept prochaines années.

«Cela permettra à de nombreux Néo-Brunswickois qui travaillent dur d’avoir une meilleure qualité de vie et à un plus grand nombre de familles de garder plus d’argent dans leurs poches.»

Pour être admissible à ce programme, une personne qui loue un logement doit vivre et travailler au N.-B. et avoir la garde principale d’enfants de moins de 19 ans ou de personnes à charge handicapées de 19 ans ou plus.

L’ajout de fonds à ce programme permettra aussi au gouvernement provincial d’aider une partie des 6000 personnes qui figurent sur la liste d’attente pour avoir accès à un logement subventionné, selon le ministre.

Les personnes qui reçoivent déjà une aide au logement, comme un supplément au loyer ou un logement subventionné, ne peuvent pas recevoir l’allocation fédérale-provinciale.

Les personnes qui figurent sur cette liste d’attente devraient donc louer un logement non-subventionné pour en bénéficier.