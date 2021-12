Une résidence explose dans le Haut-Madawaska

Une maison du secteur Baker-Brook, dans la Communauté rurale de Haut-Madawaska, a été la proie des flammes mercredi matin.

Selon le chef de la caserne d’incendies de Baker-Brook, Marcel Daigle, la résidence a été soufflée par une explosion. Des morceaux de celle-ci ont même été projetés à plusieurs mètres de la propriété.

«Les fenêtres ont carrément traversé le chemin. On parle vraiment d’une explosion. Les voisins ont entendu un “boum”. Quand je suis passé, les murs étaient déjà ouverts.»

Les pompiers ont reçu l’appel vers 9h30.

«Quand je suis parti, je voyais déjà une grosse fumée dans les airs alors je savais que c’était sérieux.Quand je suis arrivé sur les lieux, c’était déjà un embrasement généralisé.»

Il n’y avait personne dans le bâtiment au moment du sinistre, l’occupant ayant été en mesure de sortir avant l’explosion.

Les voisins n’ont pas eu à évacuer leur demeure, même si la chaleur et la fumée peuvent en avoir affecté quelques-unes dans les environs, a indiqué M. Daigle.

L’incendie a aussi pour effet de couper l’électricité et l’approvisionnement en eau de Baker-Brook.

«On a dû faire venir le tanker (camion-citerne) de Saint-François, parce que les puits du village ne fonctionnent plus. Beaucoup de résidences n’ont plus d’électricité et la pression d’eau diminue. On ne peut pas augmenter le niveau de l’eau dans le réservoir tant que l’électricité n’est pas revenue», a expliqué Marcel Daigle.

La route 120 qui traverse le secteur Baker-Brook a été fermée à la circulation pendant un certain temps. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, les automobilistes pouvaient circuler en alternance sur celle-ci.

Une trentaine de pompiers ont combattu l’incendie.

Celui-ci ne serait pas de nature criminelle. L’incendie est toujours sous enquête, mais l’explosion aurait été causée par des bonbonnes de propane.