Combien de véhicules modifiés illégaux sur nos routes?

Les véhicules modifiés roulant sur nos routes doivent être certifiés par un ingénieur professionnel au Nouveau-Brunswick. La question qu’on peut se poser, c’est dans quelle mesure ces véhicules ont vraiment été approuvés par un expert?

Déterminer à l’œil nu si un véhicule respecte la loi en ce sens n’est pas si évident. «Tu peux voir des véhicules où la suspension est vraiment basse ou d’autres qui ont fait mettre une plus grande suspension, par exemple les camions qui vont dans les trous de vase, ces véhicules ont été modifiés. Ce n’est pas de cette façon qu’ils ont été construits pour être sur le chemin», explique de prime abord le sergent Mario Maillet du Groupe tactique de la sécurité routière.

Le représentant de la GRC indique que le registraire provincial peut refuser d’enregistrer un véhicule s’il n’est pas jugé sécuritaire pour aller sur la route. Selon l’article 206 de la loi sur les véhicules à moteur, aucune personne ne peut opérer un véhicule dont l’état fait courir un danger à quiconque.

Au cours du mois d’octobre, la GRC a remis plus de 100 contraventions à des conducteurs et a fait remorquer quatre véhicules lors d’une opération de sécurité routière menée à Dieppe, à Moncton et à Riverview. Cette opération ciblait les conducteurs distraits, ceux qui roulaient trop vite, et les véhicules modifiés.

«Lorsqu’on fait ces opérations, notre objectif, c’est d’éliminer les collisions fatales et toutes les choses qui contribuent à la mortalité sur les routes du Nouveau-Brunswick», explique le sergent Maillet.

En ce qui a trait au bruit, le sergent affirme qu’on n’a pas besoin d’être policier pour remarquer qu’un silencieux ou autre partie du véhicule a été modifié et produit un volume anormalement élevé de bruit.

Au cours des derniers mois, les villes de Richibucto et Bouctouche dans le comté de Kent signalaient des cas de véhicules bruyants circulant dans ces municipalités au petit matin.

«Ici à Moncton c’est le même problème, indique le sergent Maillet. Beaucoup de plaintes sont déposées concernant ces véhicules, que ce soit la pour vitesse ou le bruit. Le silencieux va être beaucoup plus bruyant parce qu’ils conduisent trop vite. Malheureusement, s’ils sont là à une heure du matin et qu’on n’a pas de char de police là, c’est impossible pour nous de déposer une accusation.»

«Lorsqu’on fait nos opérations, un mécanicien enregistré nous accompagne. Il est membre de la GRC. Il connaît les choses sécuritaires et non sécuritaires. Il va faire une vérification, voir ce qui est évident», ajoute le sergent.

Ingénieur professionnel

Philippe Cormier de Corbo Engineering à Caraquet figure parmi la liste du gouvernement provincial lorsque l’avis d’un ingénieur est nécessaire pour obtenir la certification du ministère de la Sécurité publique.

«On est l’un de ceux qui sont accrédités par la province pour le faire», explique Philippe Cormier. Selon lui, on retrouve trois types de véhicules qui sont généralement modifiés. Les plus communs sont les camions surélevés et les voitures rabaissées. «On a aussi les remorques et les camions qui sont plus axés sur le transport», explique le PDG de Corbo Engineering.

L’ingénieur fait remarquer que pour les véhicules rabaissés, ils ne peuvent pas aller plus bas que quatre pouces, soit 10 centimètres, du sol. «C’est le minimum. On regarde aussi à la suspension pour être sûr que c’est vraiment un kit qui a été acheté et que ce n’est pas des modifications. Une des raisons pourquoi il y a une vigilance là-dessus c’est qu’il y a un temps, c’était à la mode de couper les ressorts dans la suspension, communément appelés coil spring. Il y en a qui les coupaient pour rabaisser la hauteur de leur véhicule, et ça c’est dangereux pour faire casser les ressorts», explique Philippe Cormier.

«La grosse mode tout de suite, c’est d’avoir les pneus cambrés à l’extrême comme les voitures de drift (genre de course). Nous on n’accepte pas ça.»

«Il y a une autre mode qui peut paraître bizarre, mais c’est tout relié aux voitures de drift, c’est qu’ils mettent des pneus plus étroits sur des rimes plus larges.» Ce qui donne l’effet que le côté du pneu rentre à l’intérieur. «La face extérieure du pneu devient en angle. Ça leur permet d’avoir des roues qui paraissent plus larges.» Cette mode constitue elle aussi un danger, selon l’expert.

«Notre mandat est de s’assurer que la voiture ou le camion soit sécuritaire pour le conducteur et les autres», dit-il.

Pour ce qui est de la hauteur des camions, la limite dépend d’un tas de facteurs.

«Chaque camion est différent. Ça dépend de l’empattement, de la stabilité, du poids. Il y a aussi la hauteur des pare-chocs qui est importante», explique l’ingénieur.

Achat en ligne

René Melanson, gérant chez JP’s Garage à Dieppe, croit que certains conducteurs de véhicules modifiés font leurs achats en ligne et que la grande majorité d’entre eux installent eux-mêmes les morceaux. «Techniquement, ils achètent en ligne leur kit “made in China”, des choses non approuvées par la CSA (Canadian Standards Association). Ils installent ça sur leur véhicule, puis ils pensent que c’est correct parce que c’est cool», de dire en riant le gérant.