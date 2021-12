COVID-19: 177 nouveaux cas et un autre record de cas actifs

Avec un nombre record de 177 nouveaux cas pour une seule journée, jeudi, le Nouveau-Brunswick compte maintenant plus de 1200 cas actifs sur son territoire pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Encore une fois, la majorité des nouveaux cas qui ont été annoncé jeudi se situent dans le sud de la province: il y a 33 cas dans la région de Moncton, 32 dans la région de Saint-Jean, 60 dans le Grand Fredericton, 17 dans le Nord-Ouest, trois au Restigouche, quatre dans Chaleur/Péninsule et 28 dans région de Miramichi.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 927 cas de COVID-19, contre 717 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 29%.

La journée de jeudi a aussi été la neuvième consécutive où le nombre de cas de COVID-19 rapportés par le gouvernement était supérieur à 100. Avant cette séquence, ce n’était arrivé qu’à sept reprises pendant les 20 premiers mois de la pandémie.

Il y a maintenant 1237 cas actifs – un fait que le gouvernement ne mentionne pas dans son communiqué de presse quotidien pour une deuxième journée de suite. Ces 1237 cas actifs constituent une nouvelle marque.

Il y a une semaine, il y avait 892 cas actifs dans la province. Ce nombre était de 516 il y a un mois.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 521 dans la région de Fredericton, 258 dans le Grand Saint-Jean, 203 dans la région de Moncton et du Sud-Est, 147 cas dans la région de Miramichi, 62 au Nord-Ouest, 24 dans Chaleur/Péninsule acadienne et 22 au Restigouche.

C’est donc dire que jeudi, 91% des cas actifs se trouvaient dans les quatre zones de santé les plus au sud de la province (Moncton, Saint-Jean, Fredericton et Miramichi).

Quarante-et-une personnes sont à l’hôpital, dont 15 aux soins intensifs. Sept personnes sont sous ventilateur.

Le nombre de morts dûs à la COVID-19 dans la province demeure le même, soit 144.

À titre comparatif, il y a un an jour pour jour, la Santé publique avait annoncé huit nouveaux cas. Le nombre de cas actifs se situait à 51 (soit 24 fois moins qu’à l’heure actuelle). Trois personnes étaient hospitalisées, dont deux aux soins intensifs. La région du Nord-Ouest était dans la phase orange du plan de rétablissement. À cette date, la COVID-19 avait fait huit décès.

Doses de rappel

Jeudi, la ministre Dorothy Shephard a affirmé aux journalistes que son gouvernement vise à accélérer la distribution de doses de rappel pour les groupes vulnérables.

Mais Fredericton éprouve des difficultés à trouver suffisamment de personnel.

«ll s’agit de coordonner (…) l’emplacement et le personnel qui peut être dans l’endroit où on organise (ces cliniques). On travaille avec des pharmacies. Il y a beaucoup de (travail) logistique, parce qu’on accélère le processus.»

Il y aura notamment une clinique sans rendez-vous à Beresford organisée par le Réseau de santé Vitalité en collaboration avec une pharmacie, selon la ministre.

Seuls certains groupes prioritaires ainsi que les personnes doublement vaccinées âgées de plus de 50 ans peuvent actuellement recevoir une dose de rappel pour fortifier leur immunité contre le virus.

Mme Shephard affirme toutefois que le gouvernement provincial vise à étendre cette possibilité aux personnes âgées de 40 ans et plus au début de la nouvelle année.

(Avec la collaboration du journaliste Alexandre Boudreau)