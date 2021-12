COVID-19: un nouveau record de cas quotidiens jeudi

Sans révéler de chiffre exact, la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a annoncé à des journalistes que le nombre de nouveaux cas de jeudi établira un nouveau record.

Le Nouveau-Brunswick dépassera également la barre des 10 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie jeudi.

Les détails des nouveaux cas seront publiés cet après-midi.

L’ancien record du nombre de nouveaux cas du virus en une seule journée est de 174 cas, établi le 9 décembre.

Le record actuel de cas actifs a été dépassé mercredi, à 1141.

La ministre Dorothy Shephard affirme que son gouvernement vise à accélérer la distribution de doses de rappel pour les groupes vulnérables.

Mais Fredericton éprouve des difficultés à trouver suffisamment de personnel.

«ll s’agit de coordonner (…) l’emplacement et le personnel qui peut être dans l’endroit où on organise (ces cliniques). On travaille avec des pharmacies. Il y a beaucoup de (travail) logistique, parce qu’on accélère le processus.»

Il y aura notamment une clinique sans rendez-vous à Beresford organisée par le Réseau de santé Vitalité en collaboration avec une pharmacie, selon la ministre.

Seuls certains groupes prioritaires ainsi que les personnes doublement vaccinées âgées de plus de 50 ans peuvent actuellement recevoir une dose de rappel pour fortifier leur immunité contre le virus.

Mme Shephard affirme toutefois que le gouvernement provincial vise à étendre cette possibilité aux personnes âgées de 40 ans et plus au début de la nouvelle année.