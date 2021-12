Edmundston se penche sur l’accès aux logements abordables

La Ville d’Edmundston a embauché une firme d’experts afin d’analyser l’état du logement dans la municipalité.

Selon le maire Éric Marquis, l’objectif de cette étude est de voir quelle est la disponibilité en logements sur le territoire.

«Ce qui nous préoccupe le plus est surtout la question du logement abordable. On a demandé à cette firme de faire état de la situation pour que l’on ait un portrait plus clair.»

Selon le maire, en ayant un meilleur portrait de la problématique, la Municipalité pourrait mettre en place des mesures pour composer avec le manque de logements.

«C’est une problématique à plusieurs niveaux. On parle de familles qui ne sont pas nécessairement intéressées à s’acheter une maison, mais qui veulent aller dans un appartement. Ce que l’on voit aussi de plus en plus, ce sont des personnes qui nous arrivent de divers endroits à travers le monde et qui viennent à Edmundston pour y travailler, mais qui ont énormément de difficultés à se trouver un endroit où demeurer.»

Pierre Thibault, qui accueille des locataires chez lui, a raconté avoir vécu une situation où il a connu des difficultés à trouver un logement à un nouvel arrivant qu’il a finalement hébergé dans son cabanon pendant quatre mois.

«Je voulais lui trouver un logement qui répondait à ses besoins et il n’y en avait pas. Juste le nombre d’appels que j’ai reçu cette année de gens qui voulaient louer des chambres dans ma maison, c’était incroyable. C’est un besoin criant et j’aimerais bien faire quelque chose pour améliorer la situation.»

«Ce que j’ai réalisé, en essayant de lui trouver un logement, est que l’on a des gens qui arrivent de l’extérieur et on veut les accueillir. On a même des comités qui sont déjà là, mais ce n’est pas assez. On a une pénurie de logements.»

De son côté, M. Marquis dit vouloir régler la question le plus rapidement possible. Il souhaite avoir les résultats de cette étude au plus tard au printemps.

«À partir de là, le conseil pourra planifier à l’intérieur de ses budgets. On pourra aussi travailler avec des partenaires pour voir ce qui peut être fait pour régler le problème.»

«On souhaite savoir ce qui existe en grande quantité, mais aussi ce qui nous manque en termes de logement.»

Selon les données du recensement de 2017, Edmundston avait connu une croissance démographique de 3,4%, ce qui représentait environ 500 nouveaux habitants entre 2011 et 2016.

Le maire d’Edmundston craint qu’il y ait un frein à cette tendance en raison de facteurs comme le manque de logements abordables.

«C’est sûr que l’on craint que ça stagne. Le nouvel arrivant qui ne peut pas se trouver de logement à Edmundston, il va aller voir ailleurs.»