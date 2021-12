La Saint-Vincent de Paul fait de nombreux heureux à Cap-Pelé

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation communautaire qui vient en aide aux gens dans le besoin dans la région de Cap-Pelé.

L’organisme caritatif occupe un local derrière l’église paroissiale Sainte-Thérèse-d’Avila.

Le groupe de bénévoles a entamé ses activités en 1980 sous la recommandation du père Raymond Richard.

«Je crois que le père Richard avait déjà commencé ça à Rogersville. C’est comme ça qu’on a commencé ici», explique Alice Cormier, l’une des co-présidentes de l’organisation avec Rose-Anna Vautour.

Alice Cormier est bénévole avec l’organisation depuis le début. «J’ai continué et je n’ai pas arrêté, même lorsque je travaillais.»

Dès le début, beaucoup de gens de la communauté apportaient des vêtements à la Saint-Vincent de Paul. La mission de l’organisme: «aider les gens dans le besoin», a mentionné Rose-Anna Vautour.

Le père Louis-Joseph Boudreau précise pour sa part qu’il y avait un besoin lors du lancement de l’organisme, et le besoin est toujours présent.

«Il y en a qui sont aidés par le Vestiaire de Shediac, puis il y a les autres ici. En ce moment, on a des migrants, plusieurs centaines même», a indiqué le père Boudreau.

Il croit qu’une bonne cinquantaine de familles utilisent le service.

Parmi les services offerts, on retrouve des vêtements en grande quantité, de la vaisselle, différents articles pour la cuisine et le reste de la maison, entre autres des lampes, des meubles, des tableaux, bibelots etc.

Lors du passage du journal, il y avait également des décorations de Noël disponibles à l’entrée. Tout est vendu à prix très modeste pour les personnes dans le besoin.

Le local est ouvert seulement le mercredi, de 13h à 15h. Les bénévoles de l’organisation peuvent toutefois s’ajuster lorsque nécessaire. Il y a environ un mois et demi, un employeur local avait fait venir des Mexicains. Ceux-ci avaient besoin de vêtements. Les bénévoles ont ouvert les portes du local pour eux.

C’est une poignée de bénévoles très dévouées qui veillent au bon fonctionnement de l’organisation.

«Présentement nous sommes 11 bénévoles, puis ça marche très très bien, mentionne Mme Cormier. Nos bénévoles, je ne peux pas les féliciter assez.»

«Je vous donne un exemple, ajoute le père Louis-Joseph Boudreau. Il y a un prisonnier de la région qui a besoin de vêtements. Alors ils vont me trouver ce qu’il faut.»

«On a des chandails, des chemises, des pantalons, des bas», explique Alice Cormier.

Les deux dames avaient l’intention de lui trouver un manteau aussi.

On aide beaucoup, ajoute Mme Cormier. Il y a une année, une dame de Port-Elgin s’est présentée au local.

«Elle m’a dit: j’ai six petits-enfants, et je n’ai pas d’argent pour leur acheter des cadeaux de Noël. Sur une étagère en haut, c’était plein de toutous. On a tous notre fierté. Je lui ai dit: Peux-tu me débarrasser de ces toutous. Je ne te les donne pas, c’est 25 cents pour les toutous.» La dame avait placé une boucle avec du ruban sur chaque toutou. «Le matin de Noël, les enfants croyaient que les toutous venaient de chez Eaton», ajoute la porte-parole. Une semaine plus tard, la dame est revenue au local pour dire à la bénévole que ces cadeaux avaient «fait son Noël.»

Alice Cormier a présenté un autre exemple au sujet d’une bénévole qui l’a remercié.. Elle lui a dit: «Quand je viens ici, je ne pense pas si je suis atteint d’un cancer ou pas, je ne pense pas à mon psoriasis.»

Bref, le bénévolat change aussi les idées.

En ce moment, ce sont les gens de la communauté qui alimentent le service en apportant des sacs de vêtements et différents articles réutilisables. Il n’est pas rare de voir cinq ou six sacs le matin, près de la porte d’entrée du local.

