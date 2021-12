Réforme municipale: près d’une trentaine de demandes de révision sur le bureau du ministre

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Daniel Allain, devrait statuer très prochainement sur les demandes de changements reçues par les municipalités et les DSL suite au dépôt de sa réforme.

Le Livre blanc du ministre Allain a été déposé le 18 novembre. Faisant suite à une pleine année de consultation, il propose plusieurs mesures, dont un grand nombre de regroupements de municipalités et de Districts de services locaux. Il veut faire passer le nombre de structures de gouvernances de 340 à 90, soit précisément 78 gouvernements locaux (ex.: municipalités) et une douzaine de districts ruraux composés d’anciens DSL.

À la suite de ces annonces, les collectivités avaient 28 jours pour s’exprimer sur les nouvelles entités créées.

Le projet de loi touchant la réforme a été adopté mercredi à l’Assemblée législative. Le ministre prévoit pour sa part répondre dès vendredi, ou tôt en semaine prochaine, aux demandes qui lui ont été adressées. En tout, une dizaine de municipalités et une vingtaine de DSL auraient formulé de telles demandes.

«Je l’ai toujours dit, le Livre blanc n’est pas une Bible, mais une carte routière», a rappelé M. Allain en point de presse jeudi, soulignant être ouvert à certains changements. Il a également souligné que selon ses impressions, une vaste majorité de Néo-Brunswickois semblaient favorables à la réforme.

Tous ne sont toutefois pas de cet avis. C’est le cas à Lac-Baker. Selon la réforme, la municipalité doit se regrouper avec sa voisine, Haut-Madawaska. La mairesse Roseline Pelletier a confirmé avoir déposé un document demandant au ministre de ne pas forcer ce regroupement.

«On a pris bien soin de lui dire que ce n’est pas parce que nous sommes petits que nous ne sommes pas viables», exprime-t-elle, avouant avoir du mal à comprendre pourquoi le gouvernement veut démanteler l’une de ses municipalités les plus prospères.

«Ça va très bien chez nous. On a un taux de taxe très bas, pratiquement aucune dette. On ne coûte rien à la province. Et cela n’empêche pas que nous avons de bonnes relations avec Haut-Madawaska et que nous sommes très ouverts à une plus grande collaboration», exprime-t-elle.

Une alternative a été soumise au ministre, mais la mairesse se garde pour l’instant de la rendre publique.

Espoir et déception

Dans le Restigouche, le regroupement proposé entre les municipalités de Campbellton, Atholville et Tide Head ne fait pas non plus l’unanimité. Maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque confie avoir lui aussi plaidé sa cause auprès du ministre afin de ne pas se joindre à la ville Campbellton.

«Ce n’est pas un geste contre les gens de Campbellton, mais pour ce qu’on estime être dans le meilleur intérêt des gens d’Atholville», prend-il soin de nuancer.

Selon lui, avec la dynamique actuelle au Restigouche, la future entité regroupée serait trop grosse et déséquilibrerait le rapport de force régional, ce qui finirait par nuire à l’unité. La question de la langue figure également parmi les irritants.

M. Levesque n’est pas arrivé les mains vides devant le ministre. Lui et son homologue de Tide Head (Allan Dickson) se disent en effet prêts à se regrouper.

«Peut-être que dans quelques années on pourrait penser à se regrouper avec Campbellton également, mais pour l’instant on pense que notre projet serait plus viable, plus près de la réalité de notre région», mentionne M. Levesque.

La municipalité proposée aurait près de 5000 habitants et une assiette fiscale de 348 millions $.

«Notre proposition a été faite, maintenant je ne sais pas quelle sorte d’écoute nous obtiendrons du ministre. Si ça ne passe pas, c’est certain que nous allons travailler avec Campbellton afin que ça fonctionne, mais on ne pouvait pas passer à côté de la chance d’exprimer notre désaccord au ministre», indique M. Levesque.

Près de là, à Dalhousie, le maire Normand Pelletier ne cache pas sa déception. Sa municipalité est appelée à se regrouper avec celle de Charlo et quelques DSL. Il aurait préféré que tout le Restigouche-Est y passe, incluant les municipalités de Balmoral et d’Eel River Dundee qui sont appelées à se regrouper entre elles. Qu’à cela ne tienne, il n’a toutefois pas formulé d’objection au ministre.

«Nous et Charlo avons approché les conseils de Balmoral et Eel River Dundee afin de les convaincre de faire front commun auprès du ministre afin de ne former qu’une seule municipalité. Mais l’intérêt n’étaient pas là de leur côté, alors à quoi bon lutter si on sait déjà qu’on fera face à de l’opposition? Approcher le ministre pour fusionner avec des gens qui ne veulent pas, ça n’aurait été qu’une perte de temps», déplore M. Pelletier.

Plus gros

Si certaines municipalités ont approché le ministre afin de lui demander de ne pas forcer de regroupement, d’autres lui ont suggéré un projet plus ambitieux. Dans la région de Kent par exemple, le village de Saint-Louis-de-Kent devait se regrouper avec ses DSL avoisinants. Tout juste à côté, Richibucto devait faire de même avec son DSL (Saint-Charles-de-Kent). Voilà que tout ce beau monde propose plutôt de ne faire qu’un.

«On était satisfait avec la proposition initiale, mais Richibucto nous a approchés avec l’idée de se regrouper tous ensemble afin d’être un peu plus gros», explique la mairesse de Saint-Louis-de-Kent, Danielle Dugas.

Il faut dire que ces deux municipalités ont beaucoup de points en commun en plus d’être situées à moins d’une dizaine de minutes l’une de l’autre.

«On collabore depuis 12 ans à la CSR, alors on s’est dit aussi bien apporter cette collaboration à un autre niveau. À nos yeux, c’est une alternative très positive», dit-elle.

Les deux municipalités et tous leurs DSL ont adhéré à l’idée et l’ont proposée au ministre.

Pas plus de temps

À Fredericton, l’opposition demande au ministre Allain un peu plus de temps – le mois de janvier en fait – afin de discuter et de prendre des décisions éclairées. Celui-ci n’est toutefois pas chaud à l’idée de ralentir le processus.

«Si on prend plus de temps, on paralyse les changements, les décisions ne vont pas se prendre», indique-t-il.

«Il faut aller de l’avant, être audacieux et faire preuve de leadership. C’est un projet de société dont on parle depuis plus de 25 ans», ajoute M . Allain.

Selon la feuille de route proposée, la réforme est un projet de quatre ans. Le printemps 2022 sera monopolisé par les travaux de transitions afin de mener à la création de ces nouvelles entités et la tenue d’élections spéciales à l’automne (28 novembre). Entre-temps, il faudra également s’entendre sur le nom des futures collectivités.