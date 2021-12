Un quartier d’Edmundston sera transformé

Des travaux d’envergure sont proposés au cours des 10 à 15 prochaines années dans le secteur d’Edmundston-Est. La population des environs a pu en savoir plus au sujet des nouvelles propositions d’aménagement lors d’une rencontre publique cette semaine.

Le volet aménagement vient s’ajouter à un projet majeur de remplacement d’infrastructures souterraines qui sont à la fin de leur vie utile.

«Edmundston est dans une situation où les égouts sanitaires et les égouts pluviaux sont dans le même tuyau. Il y a un processus de séparation qui est fait, mais il y a quand même des travaux qui doivent être faits sur ces infrastructures-là. Le réseau se fait vieillissant», a expliqué le maire d’Edmundston, Éric Marquis.

Comme le projet touche un bon nombre de citoyens et citoyennes de la municipalité, il était important, selon M. Marquis, de faire un effort de consultation auprès d’eux.

«Edmundston-Est est un quartier résidentiel, alors, avec un projet de cette envergure-là dans le secteur, il faut prendre le temps de parler aux gens. Il faut savoir à quoi ils tiennent dans leur quartier, mais il faut aussi leur expliquer la nouvelle réalité. On a besoin de refaire ces rues et elles ne seront certainement pas comme il y a 50 ans, car la réalité de la population a changé», a déclaré le maire d’Edmundston.

Le coordonnateur de l’aménagement du territoire de la Ville d’Edmundston, Pascal Hudon, a expliqué que plusieurs petites initiatives ont été proposées dans le cadre du projet. Il a fait allusion à des mesures pour diminuer la vitesse des automobilistes (réductions des voies, dos d’âne, etc.) et l’ajout d’un aménagement paysager qui comprend notamment de la verdure.

Selon lui, un élément sort du lot, soit la mise en place d’un corridor actif sur les 22e et 20e rues.

«L’idée est de partager la voie de circulation pour donner un espace de circulation aux piétons et aux vélos, sur toute la continuité de la rue, afin de former une colonne vertébrale de déplacement actif dans ce secteur. Les gens l’utilisent déjà, mais on veut vraiment la rendre conviviale.»

Dans cette optique, le type d’aménagement proposé inclut l’installation d’une bande, pour assurer la séparation de la voie pour automobilistes et celle des piétons et cyclistes, et la création d’une enfilade de sens uniques qui aura comme objectif de rediriger la circulation de transit vers les routes collectrices et les artères principales.

«On souhaite réduire le trafic au maximum afin de créer un axe de déplacement intéressant dans Edmundston-Est», a ajouté M. Hudon.

Dans l’ensemble, les propositions semblent avoir piqué l’intérêt des gens. Quelques personnes interrogées ont salué l’approche de la Ville d’Edmundston.

«Ça semble être un beau projet, mais j’aurais préféré qu’il y ait une présentation au début avec une petite période de questions pour ensuite passer à la visite des stations. Il y a tellement de gens que l’on perd un peu d’information, J’espère qu’il y aura beaucoup d’ouverture de la part de la ville et que si elle fait des changements au projet, qu’elle ne se gênera pas pour faire d’autres consultations de ce genre», a résumé France Marquis.

«En général, j’ai été satisfait de l’information. J’ai bien aimé l’ajout de sens uniques dans la 22e rue. Ça va aider les marcheurs. On a des gens âgés qui aiment marcher à l’extérieur, mais ce n’est pas sécuritaire tout de suite», a commenté Benoît St-Onge.

«Ça fait longtemps qu’il fallait adresser ces questions-là. Comme la vitesse dans les rues, la façon dont c’est aménagé. C’est aussi un quartier où beaucoup de nouvelles familles viennent s’installer avec de jeunes enfants alors c’est important de revoir la configuration», a mentionné Joanne Bérubé-Gagné.

Pour sa part, Pascal Hudon dit avoir ressenti une bonne réceptivité des citoyens envers le projet.

«Les gens veulent que l’on intervienne et que l’on embellisse leur situation, mais ils se questionnent quand même. Quand on propose des aménagements comme ça, les gens veulent comprendre. En leur donnant des explications, ils se rendent compte que l’on veut s’enligner vers des milieux de vie plus intéressants.»

Selon le maire Marquis, les premiers travaux de projet d’envergure pourraient être entrepris au cours de l’été.

«On attend l’approbation du gouvernement fédéral, car le provincial a déjà donné son accord au projet. On a déjà des plans d’ingénieurs pour le réseau d’eau et égouts. On va déterminer quelles sont les rues qui ont besoin d’un changement le plus rapidement, car dans Edmundston-Est, on a des rues qui sont en plus mauvais état que d’autres, que ce soit en surface ou sous la terre.»

M. Hudon a aussi ajouté que le secteur de développement allait probablement demander, au conseil municipal, l’autorisation de mettre en place certains aménagements temporaires dans le secteur afin d’offrir un certain aperçu aux résidents de la recette que l’on souhaite appliquer.