Une arrestation mène à une saisie de drogues et d’armes à Moncton

La GRC a arrêté un homme de 35 ans et saisi plusieurs types de drogues et deux armes à feu à la suite d’un incident survenu à Moncton.

Selon la GRC, le mercredi 15 décembre, vers 2h30, des policiers ont intercepté un véhicule portant une fausse plaque d’immatriculation, sur la rue Main.

Lors du contrôle routier, ils auraient aperçu une arme à feu bien en vue à l’intérieur du véhicule. Le conducteur, âgé de 35 ans, de Saint-Jean, avait enfreint les conditions de sa libération conditionnelle et il a été arrêté sur les lieux.

Lors de la perquisition du véhicule, les policiers affirment avoir saisi deux armes à feu, l’une à utilisation restreinte chargée dissimulée, et l’autre, entreposée de manière non sécuritaire. Ils ont aussi saisi ce qu’ils croient être de la méthamphétamine en cristaux, du crack, des comprimés de fentanyl, divers types de munitions, une arme prohibée ainsi qu’une arme à air comprimé.

Le 15 décembre, Joshua Carvell a comparu en cour provinciale à Moncton. Il fait face à des accusations de possession d’une arme à feu pendant une interdiction (4 chefs d’accusation), possession non autorisée dans un véhicule automobile (4 chefs d’accusation), possession non autorisée d’une arme à feu (3 chefs d’accusation), usage négligent d’une arme à feu (2 chefs d’accusation), port d’une arme dissimulée, possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions, entrave à un agent de la paix, possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic, possession de fentanyl dans le but d’en faire le trafic et conduite pendant une suspension.