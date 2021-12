Une «route des papillons» pour faire connaître la Péninsule acadienne

Un groupe d’artistes de la Péninsule acadienne s’est donné comme défi d’ajouter des couleurs dans le paysage de la communauté du nord-est de la province, un papillon à la fois.

Le projet fait suite au lancement l’été dernier d’un premier papillon géant installé aux Chalets de la plage à Bas-Caraquet, une construction artistique qui permet aux voyageurs de prendre une photo et d’immortaliser leur visite à la plage.

«L’objectif était de faire découvrir Bas-Caraquet en présentant une attraction créative en impliquant des éléments que l’on peut retrouver dans la Péninsule et au Nouveau-Brunswick», explique l’artiste Jessica Lebreton.

«L’idée a vite explosé en volets, tel qu’un volet pédagogique et de sensibilisation au papillon choisi et à l’environnement. Les gens peuvent maintenant se faire poser devant des ailes et s’informer au sujet du papillon grâce à des présentoirs, où certaines informations sont présentées.»

Suite au succès indéniable du papillon tigré du Canada de Bas-Caraquet, les artistes ont contacté différentes municipalités de la Péninsule acadienne afin de déterminer si le petit projet pouvait prendre un plus grand envol.

Quelques mois plus tard, ce sont six papillons supplémentaires qui sont sortie de leur cocon pour se préparer à accueillir les visiteurs durant la prochaine saison touristique: un satyre fauve pour le village de Bertrand, un likenée rose pour pour la municipalité de Caraquet, un papillon queue-courte pour le village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, un papillon lune pour le village de Saint-Isidore et deux papillons «mystères» pour Paquetville et Tracadie.

Mme Lebreton explique que le projet regroupe de nombreuses personnes, qui ont toutes un talent unique et un rôle important à jouer dans la construction de ces structures artistiques. Elle se réjouit de voir tant de gens vouloir mettre la main à la pâte dans ce projet communautaire qui pourra vivre des années durant.

«Reno Gionet, soudeur de métier, a effectué la soudure de la structure du papillon de Bas-Caraquet et il nous a guidé avec l’achat des matériaux. C’est un projet spécifique qui demande un soudeur avec un côté créatif et précis», explique la jeune artiste.

«Il a ensuite monté les ailes avec l’aide de Karine Wade et ils ont finalisé les détails du projet ensemble.»

Les résidents locaux et les vacanciers seront invités à découvrir cette «route aux papillons» dès l’été prochain, un projet qui saura certainement colorer le paysage de la Péninsule acadienne.