Une station-service à Bertrand grâce à la formule coopérative

Une nouvelle station-service avec dépanneur verra le jour sur la route 11, à Bertrand, en 2022. L’implantation de ce service est une priorité de longue date, mais après quelques faux départs au cours de la dernière décennie avec le secteur privé, la communauté mise sur la formule coopérative pour faire avancer le projet.

L’initiative suscite une grande curiosité au sein de la population. Plus d’une cinquantaine de personnes ont assisté mercredi soir à une réunion d’information. Depuis la mise sur pied d’un comité provisoire en 2020, plusieurs étapes importantes ont été franchies.

Le comité a notamment négocié une entente avec un fournisseur, Ultramar, et il a choisi l’emplacement du dépanneur qui sera exploité sous la bannière Marché Express (On The Run), soit sur un terrain situé à proximité du populaire restaurant Chez Isa, sur la route 11.

Il est prévu que la station-service comprendra des services traditionnels comme les pompes d’essence ou le remplissage de bouteille de propane, mais on se prépare aussi pour l’avenir avec l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. À l’intérieur du dépanneur, en plus de vendre des denrées de base, on souhaite également établir un point de service d’Alcool NB.

Après plusieurs mois de préparation et de planification, la construction, dont la valeur est évaluée à 1,6 million $, est prévue à compter du printemps 2022.

«Notre projet est sérieux. Ça va de l’avant», dit Sébastien Nowlan, président du comité.

Le groupe est prêt à passer à la prochaine étape avant la construction. Il travaille de près avec la Coopérative de développement régional – Acadie et une rencontre économique, où on a l’intention de partager les chiffres et les prévisions financières, aura lieu au début de 2022.

Entre-temps, le comité entamera prochainement sa campagne de recrutement de membres et d’investisseurs. L’un des objectifs est de récolter de l’argent pour réduire le montant qui aura à être emprunté d’une institution financière pour la mise de fonds d’environ 400 000$.

À l’heure actuelle, la coopérative n’a pas l’intention de remettre des ristournes à ses membres. Elle compte plutôt leur offrir plusieurs rabais et d’autres avantages à l’intérieur du commerce.

Les premiers commentaires de la population sont positifs.

«C’est plaisant qu’on en soit rendu là», a lancé un citoyen. «C’est un bon pas de l’avant», en a ajouté un autre.

Priorité de longue date

Le Village de Bertrand n’investira pas directement dans le projet, mais selon le maire Yvon Godin, la municipalité pourrait soutenir la coopérative avec des programmes d’incitatifs destinés aux nouvelles entreprises. Néanmoins, la construction d’une station-service avec un dépanneur est une priorité de longue date du maire Godin, surtout depuis la fermeture du Marché B. Paulin, en 2017.

«En 2008, avant mon premier mandat comme maire, j’avais écrit dans mon programme que ça nous prenait un dépanneur et une station-service, surtout une station-service parce qu’à ce moment-là, le dépanneur de M. Paulin était toujours ouvert.»

Au cours des 13 dernières années, des démarches sérieuses ont été entreprises par des entrepreneurs privés, mais elles n’ont jamais abouti.

«La première fois, ça avançait bien. L’entrepreneur avait ciblé un terrain et un bâtiment, des démarches ont été entreprises avec les institutions financières et un contrat a été signé avec un fournisseur de pétrole. Les démarches ont continué pendant un an ou un an et demi, mais tout d’un coup, on a eu la nouvelle que l’entrepreneur arrêtait. Ce n’est pas parce que ce n’était pas rentable, mais il y avait d’autres facteurs qui faisaient en sorte que ça ne pouvait plus continuer.»