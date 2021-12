Candidat à la direction du PL, Seamus Byrne met de l’avant ses liens avec Louis J. Robichaud

Seamus Byrne, un entrepreneur de Rothesay près de Saint-Jean, brigue la chefferie libérale. Le neveu d’Edward Byrne, qui a joué un rôle crucial dans la création du programme «Chance égale pour tous» de Louis J. Robichaud, veut réduire les divisions et les inégalités dans la province et mieux gérer les finances publiques.

«Mon oncle Edward Byrne a inspiré mon lancement en politique. Il a écrit le rapport qui a révolutionné notre province», explique le candidat à propos du document à l’origine de l’abolition des gouvernements de comtés et de la dualité en éducation, par exemple.

Celui qui parle un peu français pense que le Nouveau-Brunswick a besoin d’une politique «intelligente et inclusive» à nouveau. Il croit que le gouvernement de Blaine Higgs attise de façon cynique les divisions entre les anglophones et les francophones, les premières nations et le gouvernement, les habitants des zones rurales et ceux des villes.

«Je veux faire croître notre économie, sans couper les programmes sociaux», déclare en outre M. Byrne.

Il souligne l’importance du logement abordable, de l’accès aux soins et des syndicats.

L’entrepreneur promet en revanche de supprimer la double imposition, en référence au crédit d’impôt provincial auquel les Néo-Brunswickois échappent pour les propriétés qu’ils n’habitent pas. Il juge de façon générale les impôts provinciaux punitifs.

M. Byrne souhaite aussi que le gouvernement s’assure de dépenser dans des plans élaborés de façon rigoureuse, puis suive de près l’utilisation des fonds.

«Nous devons cesser de pelleter vers l’avant notre problème de dette massif pour les générations futures», dit-il également.

Faire mieux que Vickers

S’il est nouveau en politique, M. Byrne pense qu’il sera meilleur que Kevin Vickers à la tête du Parti libéral du Nouveau-Brunswick.

«Je crois que Kevin Vickers s’était lancé sans préparation. Je suis prêt», assure l’homme de 49 ans.

Le néophyte estime que son inexpérience fait justement sa force. Il souligne les échecs dans la vie politique de ses concurrents à la course à la chefferie libérale.

Il surnomme notamment Donald Arseneault «Atcon Don». Il fait ainsi référence au scandale des 70 millions $ de prêts et garanties de prêts donnés entre 2007 et 2010 à l’entreprise Atcon par le gouvernement auquel participait M. Arseneault, juste avant qu’elle déclare faillite.

«Les politiciens travaillent vraiment fort pour gagner et être réélus, mais après ils s’assoient, alors la province se dilue [sic] tous les jours. Je n’ai pas besoin d’un emploi, je veux voir ma province à nouveau sur les rails», clame M. Byrne.

L’élection du prochain chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick se tiendra le 6 août 2022 à Fredericton et en ligne durant la semaine précédant le congrès.