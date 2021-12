Le gouvernement sabre dans l’accès à la justice au Restigouche

Dès janvier, la Cour provinciale de Campbellton perdra son seul poste de juge permanent et pourrait voir ses jours de fonctionnement passer de cinq à trois par semaine.

Beaucoup de changements attendent la Cour provinciale de Campbellton en 2022.

Jeudi, le ministre de la Justice, Hugh Flemming, a annoncé par l’entremise d’un communiqué de presse que la seule juge permanente de la Cour provinciale de Campbellton, Suzanne Bernard, sera transférée à Moncton à compter de la mi-janvier.

Mais voilà, le poste laissé vacant par ce départ ne sera pas pourvu. Il sera plutôt transféré dans la juridiction d’Edmundston. Ainsi, la Cour provinciale de Campbellton sera dorénavant entièrement desservie par des juges dits «voyageurs».

Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. Le bruit circule qu’à la suite de ces changements, la Cour provinciale ne siégera plus que trois jours par semaine.

Mikaël Bernard est avocat au Restigouche depuis de nombreuses années. Il n’en revient pas des changements à venir..

«Je n’ai jamais été aussi occupé en 15 ans à la Cour provinciale de Campbellton qu’en ce moment. C’est plein. Personne que je connais dans le système judiciaire ici ne se tourne les pouces», indique-t-il, s’expliquant mal comment enlever le seul poste permanent de juge peut être une bonne idée dans un tel contexte.

Pour appuyer ses dires, il note que la période d’attente pour un procès est déjà de plusieurs mois. Il précise également que lorsqu’il a commencé sa pratique, cette Cour comptait deux juges permanents et trois procureurs de la Couronne. En janvier, elle comptera deux procureurs.

Il se demande également ce qu’il adviendra de la journée réservée aux plaidoiries, aux procès de plus de trois jours et au nombreux procès dont les dates sont déjà fixées. En fait, il craint que cette annonce du gouvernement ne cause un préjudice immense à l’accès à la justice dans la région.

«Si on devient une sorte de Cour satellite, ça veut dire que plus de monde va devoir se rendre ailleurs (possiblement Bathurst). On parle des clients, des avocats, des policiers, des témoins, des agents de probations, des familles… C’est beaucoup de monde et beaucoup de temps perdu sur la route. C’est un inconvénient pour tout le monde et je ne vois pas comment cela peut bien servir la justice», dit-il.

Ras-le-bol

Dans le monde municipal, la nouvelle a eu l’effet d’une véritable bombe. En fait, elle ne passe tout simplement pas. Réunis en soirée jeudi dans le cadre de la rencontre mensuelle de la Commission de services régionaux, les élus du Restigouche ont vivement critiqué ces mesures en plus d’exiger une rencontre d’urgence avec le ministre de la Justice.

«Le système de justice fait partie de la base de notre société et se doit d’être accessible à la population», a soulevé le président du DSL de Saint-Jean-Baptiste, Burt Paulin, précisant que la décision du ministère de la Justice allait à l’encontre de ce principe.

«Ce n’est pas comme si le besoin n’était pas là. C’est loadé à Campbellton. Le besoin est là», a pour sa part réagi le maire de Balmoral, Guy Chiasson.

Son homologue Campbellton, Ian Comeau, fulmine également. Hors de question selon lui de voir la Cour provinciale être affaiblie.

«C’est une décision tout à fait inacceptable. Le Restigouche est une région pleine et entière et se doit d’avoir sa Cour provinciale», indique le maire.

Impression de déjà-vu

Les élus n’ont pas hésité à tracer un parallèle entre la situation et celle d’autres secteurs d’activités qui ont été la proie de déménagements, de compressions ou d’abolition au cours des dernières années. C’est le cas notamment en santé alors que les femmes du Restigouche ne peuvent toujours pas accoucher à leur hôpital régional depuis avril 2020. L’annulation du projet de Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes au profit de Moncton est un autre exemple soulevé à la table.

«La stratégie dans ce cas-ci est claire, c’est comme pour la Péninsule acadienne, tout s’en va à Bathurst. Je suis personnellement écœuré qu’on se fasse constamment jouer le tour, qu’on prenne nos services et qu’on les envoie ailleurs. Et pire, tout ça se fait par en dessous, sans que l’on soit consulté. Assez c’est assez, ça ne passe pas», rage le maire de Balmoral.

Fredericton nuance ses intentions

Au ministère de la Justice, on se veut rassurant en ce qui a trait au statut de la région. On précise qu’il n’est pas dans les plans que Campbellton devienne un tribunal satellite.

Selon un porte-parole, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a approuvé la demande du juge en chef de la province qui souhaitait un ensemble de transferts de postes et de nominations – dont celui de la juge Bernard – pour assurer la prestation de services de justice efficace partout au Nouveau-Brunswick.

On confirme aussi que le volume d’affaires judiciaires à être entendues par salle d’audience à Campbellton se situe sous la moyenne établie par la province (environ 1200 par année). Il n’est toutefois pas le seul, plusieurs autres tribunaux ne rencontrent pas ce standard.

Sans nier que la Cour provinciale pourrait bientôt passer à trois jours au lieu cinq, le ministère soutient que le juge en chef s’est assuré d’avoir un soutien judiciaire suffisant pour le travail disponible à Campbellton.