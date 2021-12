Nouvelle cour de récréation: la facture pourrait grimper jusqu’à 300 000$

L’école Régionale Saint-Basile a lancé, le 15 décembre, une campagne de financement afin de récolter les fonds nécessaires à l’aménagement d’une nouvelle cour de récréation.

Bien qu’il n’y ait pas d’objectif précis, le directeur adjoint de l’établissement, Jocelyn Daigle, a indiqué que le coût des travaux pourrait s’élever à au moins 250 000$.

«En 2018, on parlait d’un projet de 210 000$. Mais avec l’inflation, on est en train de vérifier les chiffres et on peut facilement calculer que l’on pourrait se rendre à 250 000$, et même 300 000$, pour le réaménagement total de la cour de récréation.»

«On peut avoir des montants divers qui peuvent nous arriver, mais on parle aussi d’une contribution qui peut être donnée sous forme de services. Par exemple, la Ville d’Edmundston et le district scolaire vont collaborer avec nous.»

Pour l’instant, une somme de 96 000$ a été recueillie, notamment en raison d’un don de Chevaliers de Colomb, du comité de parents, et du prix de 50 000$ remporté lors du concours Voilà! d’UNI Coopération financière.

Pour l’instant, l’école, qui compte quelque 305 élèves, se tourne vers le volet corporatif, mais une campagne à l’intention de la population pourrait être mise en branle au mois de février.

Pour ce qui est des éléments que l’on souhaite améliorer, ils sont nombreux selon M. Daigle.

«Il y a des plans qui ont été faits, il y a quelques années par une compagnie de Fredericton. On est en train de travailler avec la firme Roy Consultants, qui va réviser le plan, mais tout est à refaire. On parle des modules de jeu qu’il faut changer. On veut aménager des terrains de soccer et un coin avec des bancs et des arbustes où les jeunes peuvent s’asseoir.»

«Je suis convaincu que si on prend une photo avant et après, ce sera une métamorphose extraordinaire.»

Notons que comme il s’agit d’une école communautaire, le parc pourra être utilisé par l’ensemble de la communauté.