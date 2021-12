Omicron: un confinement complet est possible, mais peu probable, selon Higgs

Aux prises avec un nouveau variant beaucoup plus contagieux, le premier ministre Blaine Higgs n’est pas prêt à éliminer la possibilité d’un confinement complet comme celui qui a été déclenché en mars 2020. Il dit toutefois avoir confiance que cela ne se produira pas à nouveau.

Le variant Omicron est environ 30% plus contagieux que Delta, soit le variant qui a décuplé le nombre de cas au Nouveau-Brunswick à la suite de la réouverture de la province cet été.

La présence d’Omicron au N.-B. représente en quelque sorte ce que la province espérait éviter en mars 2020, au tout début de la pandémie.

C’est du moins ce qu’a affirmé le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, mercredi.

La province avait alors fermé toutes les écoles et les commerces non essentiels.

Malgré cela, Blaine Higgs croit que le Nouveau-Brunswick peut se tirer d’affaire sans avoir recours à un confinement complet, à condition de miser autant que possible sur la vaccination des jeunes et la distribution de doses de rappel.

Dans une entrevue de fin d’année à l’Acadie Nouvelle, le premier ministre affirme que même si des gens deviennent infectés, ils pourront «tenir le coup» et éviter d’être hospitalisés s’ils sont vaccinés.

Mais il n’est pas prêt à écarter complètement la possibilité d’un confinement complet.

Le danger que représente le virus pour le système de santé et le nombre de cas hospitalisés sont le nerf de la guerre pour le gouvernement provincial. Blaine Higgs affirme que la situation a le potentiel de dégénérer rapidement.

«Si on peut gérer (le virus) pendant la période des Fêtes, les chances sont bonnes qu’on puisse aussi le gérer plus tard. Mais on pourrait voir une explosion majeure de cas au cours des prochaines semaines. On essaie de nuancer cela. C’est la COVID-19 sous une forme différente, transmissible, qui pourrait avoir un impact grave sur nos hôpitaux.»

La propagation d’Omicron chez les employés des hôpitaux représente un risque bien réel, selon lui.

Bien que les vaccins les protégeraient probablement d’une infection grave, les employés infectés ne pourraient pas se présenter au travail, alors que la main-d’œuvre dans les hôpitaux est déjà mise à mal.

«Si on avait cette situation – parce que le variant est très transmissible -, notre système de santé serait dans le pétrin. Et ça deviendrait un vrai risque pour nous tous. Ça affecterait toute l’économie.»

Deux poids, une mesure

En entrevue, le premier ministre défend aussi la décision de son gouvernement d’imposer des restrictions généralisées pour tout le Nouveau-Brunswick en réponse à la présence du variant Omicron.

En avril, le gouvernement avait imposé un confinement limité à une seule région de la zone 4.

Les nouvelles mesures imposées dans toute la province récemment, alors que la plupart des cas se trouvent dans le sud et le sud-est de la province, ont donc suscité des critiques.

Le premier ministre rappelle que le variant Omicron est très contagieux, et que la province doit éviter sa propagation, surtout pendant les Fêtes.

«Si on regarde ce qui se passe à Kingston, en Ontario, ils n’ont pas eu beaucoup de problèmes avec d’autres variants, même Delta, mais ils ont des problèmes majeurs maintenant avec Omicron.»

C’est pour cela qu’il était nécessaire d’agir rapidement pour limiter la propagation, surtout dans les écoles, alors que près de la moitié des cas actifs sont reliés à une transmission dans ce milieu.

«L’idée est simplement que si on savait qu’on pouvait gérer la propagation comme les autres variants, oui, on pourrait avoir (des mesures) régionalisées. Mais pour l’instant, ça a l’air de ne prendre presque rien. Quelqu’un pourrait être dans le sud de la province pour faire des achats, revenir dans le Nord, et ça pourrait se répandre comme un feu de poudre.»