Rapport de l’ombud: climat de travail difficile à l’U de M

Le dernier rapport de l’ombud de l’Université de Moncton indique que plus de la moitié des demandes formulées par la communauté universitaire portaient sur un climat de travail difficile, du harcèlement psychologique, des comportements d’incivilité et des cas de discrimination ou d’intimidation.

Dans son dernier rapport, Lise Frigault, l’ombud de l’Université de Moncton, rapporte avoir traité 132 dossiers entre le 1er avril 2020 et le 31 août 2021.

La plupart des demandes auprès de son bureau, une instance notamment chargée d’enquêter sur les situations conflictuelles à l’université, provenaient des membres du personnel.

«La population étudiante n’a fait que 34% des demandes totales, tandis que les membres du personnel (académique et non-académique) totalisent 53% des demandes. Dans d’autres universités, ces pourcentages sont inversés, les étudiants représentant environ 65 à 70% des demandes d’assistance», peut-on lire dans le rapport.

Interrogée à savoir ce qui peut expliquer ces chiffres, Pascale Paulin, directrice des communications de l’U de M, a expliqué qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les étudiants aux recours qui s’offrent à eux quand ils se sentent injustement traités.

«Nous devons améliorer nos pratiques pour les informer», a écrit Mme Paulin dans un courriel.

La présidente de la Fédération des étudiantes et des étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM), Mathilde Thériault, explique que la lourdeur du processus de plainte explique probablement en partie les constats de l’ombud.

«On sait que les étudiants ne veulent pas nécessairement faire appel à ce service puisque c’est un processus énergivore. J’entends parler de plusieurs situations d’étudiants qui seraient susceptibles d’avoir une plainte fondée, mais ils ne veulent pas mettre leur énergie là-dedans et préfèrent se concentrer sur leurs études», dit-elle.

Climat de travail difficile

Parmi les demandes formulées auprès du Bureau de l’ombud, 30% étaient de nature académique alors que 22% portaient sur un climat de travail difficile. Des cas de harcèlement psychologique ou de comportements d’incivilité ont motivé 20% des demandes. La discrimination et l’intimidation ont justifié 9% et 8% des demandes, respectivement.

Pour Mme Thériault, ces chiffres sont inquiétants puisqu’ils pourraient avoir une incidence sur la qualité de l’enseignement offerte par les professeurs.

«Si l’université a un environnement de travail malsain pour ses employés et ses professeurs, ça se reflète sur leurs performances et sur l’éducation que reçoivent les étudiantes et les étudiants», analyse-t-elle.

Le rapport de Mme Frigault indique que sur 116 demandes effectuées auprès de son bureau, 61 personnes (52%) souhaitaient obtenir de l’information ou voulaient une consultation avec l’ombud. Un cinquième des personnes souhaitaient une intervention informelle pour régler un dossier alors que 16 plaintes formelles ont été déposées. De celles-ci, quatre ont été jugées irrecevables, quatre étaient fondées et trois partiellement fondées. Trois plaintes ont été considérées comme étant non fondées et les démarches entourant deux plaintes sont toujours en cours.

L’année dernière, l’ombud avait reçu 112 demandes contre 104 en 2019.

Une priorité pour le recteur

Le recteur de l’U de M, Denis Prud’homme, a récemment rendu obligatoire une formation portant sur la violence à caractère sexuel afin d’outiller les cadres de l’université à mieux intervenir et être aux aguets pour tout signe que des étudiants ou des membres du personnel ont besoin d’aide.

En janvier, les cadres devront aussi suivre une formation sur la Politique pour un milieu de travail et d’études respectueux et le Code de conduite des membres de la communauté universitaire.

«C’est avec des rapports comme celui de notre ombud, des étudiantes et étudiants courageux et employées et employés qui veulent améliorer leur milieu de travail que nous y arriverons», a indiqué le recteur Prud’homme dans une déclaration écrite.

«Leurs divulgations sont importantes et nous les encourageons. Cela veut aussi dire que du côté de l’Université, il faut mettre en place des mécanismes pour faciliter les actions rapides et efficaces pour résoudre les situations problématiques. Depuis mon arrivée, ce dossier fait partie de mes priorités. Les initiatives commencent à prendre forme. Avec la bonne volonté de toutes les parties, je suis convaincu que nous arriverons à améliorer le climat de travail et d’études pour tous.»

Du côté de l’Association des bibliothécaires, des professeures et professeurs de l’U de M (ABPPUM), on indique qu’il est primordial d’offrir un milieu de travail sain et exempt de harcèlement en veillant à l’application de la Politique pour un milieu de travail et d’études respectueux et du Code de conduite des membres de la communauté universitaire.

«L’ABPPUM déploie quotidiennement les efforts nécessaires, en collaboration avec l’administration de l’U de M, pour essayer de trouver des solutions sur le court et le long terme pour répondre aux différents enjeux auxquels le corps professoral, et plus largement la communauté universitaire, peuvent faire face», a indiqué l’association dans un courriel.

En octobre, l’Acadie Nouvelle a publié une enquête sur le climat de travail toxique qui règne depuis plusieurs années à la Faculté de droit de l’U de M.