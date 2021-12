COVID-19: 108 nouveaux cas dimanche et record de cas actifs

La Santé publique du N.-B. a recensé 133 nouveaux cas de COVID-19 samedi et 108 autres dimanche, pour un total de 241. Cela fait maintenant 12 jours de suite que le nombre de cas quotidiens est supérieur à 100 dans la province.

Après la région de Fredericton, c’est au tour de la région de Saint-Jean d’écoper. Pas moins de 100 cas y ont été diagnostiqués samedi et dimanche, soit deux fois plus que dans la région de la capitale provinciale (48).

Au cours des sept derniers jours, 950 cas de COVID-19 ont été dépistés au N.-B., contre 806 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 18%.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 1258, un record. Il était de 1232 samedi, 1019 il y a une semaine et 607 il y a un mois.

Les cas actifs se répartissent maintenant comme suit: 394 dans la région de Fredericton, 365 dans la région de Saint-Jean, 236 dans le Grand Moncton et le Sud-Est, 145 dans la région de Miramichi, 68 au Madawaska, 29 dans Chaleur/Péninsule acadienne et 21 dans le Restigouche.

Quarante-trois personnes sont hospitalisées, dont 13 aux soins intensifs.

Du nombre de personnes hospitalisées, 26 ont plus de 60 ans et sept sont sous ventilateur.

Aucune personne de moins de 19 ans n’est actuellement hospitalisée, selon le gouvernement.

Le nombre total de décès depuis le début de la pandémie dans la province a augmenté de deux en fin de semaine pour atteindre 148.

La Santé publique a en effet annoncé samedi que deux personnes de la zone 7 (région de Miramichi), l’une âgée de 60 à 69 ans et l’autre de 80 à 89 ans, sont décédées des suites de la COVID-19.

La COVID-19 a maintenant fait 23 morts en décembre dans la province – et 25 au cours des 21 derniers jours.

Il y a un an jour pour jour, la Santé publique du N.-B. avait rapporté cinq nouveaux cas, portant le nombre de cas actifs à 49 (soit près de 26 fois moins que dimanche). Trois personnes étaient hospitalisées, dont une aux soins intensifs. À ce moment, la COVID-19 avait fait huit morts dans la province – c’est donc dire que le coronavirus a fait 140 morts dans les 365 derniers jours au N.-B.

Dimanche, 82,6% des Néo-Brunswickois âgés de 5 ans et plus étaient pleinement vaccinés; 89,4% ont reçu leur première dose et 13,3% ont reçu une dose de rappel.

Non à une enquête sur la gestion de la pandémie

Un projet de loi visant à forcer le gouvernement à réaliser une enquête sur sa gestion de l’état d’urgence a été rejeté jeudi. La ministre de la Santé assure toutefois que cet examen aura lieu même s’il n’est pas dans la loi.

Le projet de loi de l’opposition libérale visait à modifier la Loi sur les mesures d’urgence pour forcer le gouvernement à entamer une enquête sur les circonstances d’un état d’urgence et sur les mesures prises pour gérer cette situation dans les soixante jours qui suivent la fin de l’état d’urgence.

«L’objectif n’est pas de viser un individu en particulier, mais de pouvoir comprendre ce qui a bien fonctionné pendant cette pandémie, et ce qui a été moins bien fait et ce qui pourrait être amélioré», a dit Rob McKee, qui a déposé ce projet de loi.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh Flemming, a affirmé qu’il n’est «pas en désaccord avec le concept» d’une enquête.

Toutefois, selon lui, le gouvernement doit de toute façon faire un examen des actions qu’il prend en réponse à des événement imprévus ou des catastrophes naturelles, comme une inondation, sans que cela ne soit inscrit dans la loi.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, abonde dans le même sens que son collègue.

«Ceci va arriver de toute façon. Cela se produit après chaque événement, que ce soit 60 jours après ou 80 jours après.»

Elle estime que ce projet de loi de l’opposition est «démagogue», et elle assure que ce que les libéraux demandent se produira après la pandémie.

902 cas en deux jours en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a battu son record de cas quotidiens de COVID-19 pour une quatrième journée de suite, dimanche, en signalant 476 nouvelles infections.

Selon CTV, il y a maintenant 1534 cas actifs dans la province

Samedi, 426 nouveaux cas avaient été recensés, contre 394 vendredi.

Les autorités de santé publique admettent d’ailleurs avoir de la difficulté à maintenir le rythme en ce qui concerne les suivis auprès des personnes en attente de résultats de tests de dépistage. Les délais peuvent ainsi être plus longs en raison du nombre élevé de tests et de résultats positifs.

Les personnes dont le résultat est confirmé positif par le laboratoire devraient être informées dans un délai de 24 heures afin de leur expliquer la marche à suivre pour s’isoler et subir de nouveaux tests.

Toutes les personnes déclarées positives doivent à leur tour informer toutes les personnes avec qui elles ont eu des contacts étroits.

Les gens ayant été en contact direct avec une personne infectée doivent s’isoler pendant 72 heures et subir un test de dépistage analysé en laboratoire.

(Avec la collaboration de La Presse canadienne et du journaliste Alexandre Boudreau)