Péninsule: trois jeunes lutins viennent en aide à six familles

Trois jeunes lutins de Tracadie se sont montrés généreux en ce temps des Fêtes en distribuant des boîtes de denrées aux gens dans le besoin. Il s’agit d’une initiative mise en œuvre par Jessie Doiron, âgé de 13 ans.

Depuis 11 ans, l’adolescent d’Alderwood organise récolte de denrées pour les familles moins nanties. Cette année, en raison des restrictions liées à la pandémie, Jessie Doiron a demandé à des entreprises des régions de Tracadie et de Néguac d’installer des boîtes dans leurs commerces.

Sans se fixer d’attentes en particulier, il a réussi à amasser plusieurs dons de nourriture et 620$ pour des denrées supplémentaires. Par surprise, un individu a offert un don du même montant. Au total, Jessie Doiron a été en mesure d’offrir un repas de Noël et des cadeaux à six familles de la région. Il a aussi offert des sacs de réconfort à 16 personnes âgées qui vivent seules et deux paniers de réconfort à des gens ayant vécu un deuil en 2021.