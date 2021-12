Une famille de dix Syriens emménage dans sa nouvelle maison

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

Depuis quelques jours, Dieppe compte 10 citoyens de plus.

Dans le cadre d’un projet réalisé en collaboration avec Habitat pour l’humanité, une famille de 10 Syriens vient de s’établir dans une maison à Dieppe.

Les membres de la famille El Terek que nous avons rencontrés dans leur nouveau logis vendredi midi étaient tout sourire, alors qu’ils s’affairaient à déménager.

Suleiman El Terek, l’un des enfants, s’est fait le porte-parole de la famille. Ils sont excités de se retrouver dans leur nouvelle demeure unifamiliale composée de six chambres à coucher et deux salles de bain.

Ils sont heureux de laisser leur logement social de la rue Noël à Moncton, qui compte seulement quatre chambres à coucher et une seule salle de bain. Les enfants dormaient à trois dans la même chambre. Les El Terek sont déménagés dans ce logement en arrivant au Canada.

La famille syrienne est arrivée au Canada en 2016.

«Nous avons quitté la Syrie en 2013 à cause de la guerre dans notre pays et nous sommes allés au Liban jusqu’en 2016 et ensuite le Canada.»

Quelques membres de la famille étaient à l’œuvre vendredi, lors de leur déménagement. Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Lorsqu’on demande à Suleiman El Terek comment il a trouvé la région de Moncton à son arrivée, il répond que c’est un monde tellement différent, alors qu’ils sont débarqués au Canada dans la neige et le froid de février 2016.

«Tout était blanc à l’extérieur», dit-il.

Les trois enfants rencontrés et le père ont tous trouvé du travail dans le grand Moncton.

La directrice générale d’Habitat pour l’humanité Moncton, Chantal Landry, a expliqué que l’organisation avait ce lot à Dieppe depuis 2015. Elle a alors décidé de bâtir une maison là.

Habitat pour l’humanité tient compte de plusieurs facteurs lorsqu’une famille présente une demande de logement. La famille doit d’abord démontrer son besoin de logement abordable.

«Il faut aussi qu’elle soit en mesure de payer une hypothèque et avoir une bonne connaissance des finances. Il faut avoir un emploi permanent, évidemment», explique Chantal Landry. Il faut aussi démontrer une volonté d’établir un partenariat avec Habitat pour l’humanité. Entre autres, offrir 500 heures à l’organisation.

Les maisons sont d’ailleurs construites en bonne partie par des centaines de bénévoles. Il faut bien sûr embaucher des professionnels pour l’électricité, la plomberie ou autres. «Toutes les tâches qui peuvent être faites par des bénévoles, le sont», explique Chantal Landry.

La directrice générale avoue que c’est un long processus pour avoir droit à une maison.

«Premièrement, ce n’est pas seulement sur papier. On apprend à connaître la famille, leurs intentions. On parle aux gens qu’ils connaissent dans la communauté. On demande des références communautaires. C’est difficile oui, mais c’est pour savoir si c’est une famille qui est prête à avoir un partenariat avec nous, est-ce qu’ils sont impliqués dans leur communauté? Est-ce que ce sont des gens qui ont travaillé? Ce sont des questions qu’on pose, raconte Chantal Landry. On veut qu’ils soient des ambassadeurs pour notre organisation aussi, de bons voisins et de bons citoyens.»

Les trois plus jeunes enfants de la famille vont à l’école en français.

«C’est la 34e famille qu’on accueille dans le sud-est du Nouveau-Brunswick», a mentionné Chantal Landry.