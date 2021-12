Blaine Higgs laisse planer le doute sur son avenir politique

En entrevue de fin d’année avec l’Acadie Nouvelle, le premier ministre refuse de se prononcer clairement sur son avenir politique, et il n’écarte pas la possibilité de démissionner avant la fin de son mandat.

Aux prises avec une pandémie qui s’est aggravée depuis la levée des restrictions en juin, puis avec une grève de la fonction publique, la première année de Blaine Higgs aux commandes d’un gouvernement majoritaire a été très mouvementée.

Le premier ministre a souvent balayé les critiques du revers de la main.

À la fin novembre, lorsqu’un sondage a révélé qu’il arrivait au deuxième rang parmi les favoris de la population pour occuper le poste de premier ministre (derrière le chef libéral par intérim Roger Melanson), il a affirmé que la pandémie n’avait pas été facile, et qu’aucun gouvernement n’aurait pu demeurer populaire.

M. Higgs a aussi mis ces résultats sur le dos des réformes de la santé et de la gouvernance locale entamées par son gouvernement, qui ont trop souvent été remises par ses prédécesseurs, selon lui.

«Si ça signifie que ma popularité personnelle en fait les frais, tant pis», avait-il alors affirmé.

Lors d’une entrevue de fin d’année avec l’Acadie Nouvelle mercredi dernier, il a répété que la gestion de la pandémie a été «un chemin difficile».

Il rappelle que gouvernement a été critiqué pour avoir imposé un confinement complet au début de la pandémie, et que l’opinion publique a fini par applaudir sa décision.

«Et là, on a été condamnés pour avoir rouvert (la province) en été, et les cas ont augmenté en septembre et en octobre, et les sondages ont chuté.»

Tous ces événements ont-ils terni la façon dont il perçoit la politique?

Blaine Higgs admet que sa situation est «unique» et qu’il est probablement le seul à avoir dû gérer une telle crise comme premier ministre du Nouveau-Brunswick. Il mentionne également le travail effectué lors des inondations printanières de 2019 lors de la première année de son mandat. L’armée avait été appelée en renfort.

«Ce qui pèse lourd, c’est que peu importe si on travaille fort, les gens voient ce travail avec beaucoup de scepticisme. Et vous savez, il n’y a pas beaucoup de moments joyeux. Pas que je m’attendais à ce qu’il y en ait quand j’ai accédé au pouvoir. Mais je ne pensais évidemment pas qu’il y aurait des moments si difficiles comme on a vu avec la COVID-19 et les inondations. C’était l’inconnu auquel on ne s’attendait pas», dit-il.

Puis, nous l’avons interrogé sur son avenir politique.

Nous lui avons aussi demandé s’il écartait la possibilité de démissionner comme premier ministre avant la fin de son mandat.

«Je n’élimine aucune possibilité. J’ai un travail sur lequel je suis très concentré, et je m’engage à le faire aussi longtemps que cela prendra. À ce moment-ci, je n’exclus aucune option.»

Il a déjà laissé la porte ouverte à cette possibilité avant l’élection de septembre 2020, lors d’une rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle.

Nous lui avons aussi demandé s’il a l’intention de se porter candidat aux prochaines élections provinciales. Il a répondu avec une pointe d’humour.

«On m’a posé cette question le premier mois de mon mandat. (…) J’ai répondu: quel âge a Joe Biden?» (Joe Biden a 79 ans; Blaine Higgs en a 67)

«J’ai été élu dans ma circonscription pour quatre ans, et je vais continuer de remplir mon mandat à cet égard, et probablement au-delà de cela.»

Encore une fois, on lui a demandé de préciser si cela signifiait qu’il avait l’intention de se porter candidat à nouveau.

«Je ne prends aucune décision ici, soyons clairs là-dessus», a-t-il répondu en riant.

Il a toutefois confiance que son bilan ne se limitera pas à sa gestion de la COVID-19 dans l’esprit des électeurs, puisqu’il ne s’agit que de sa première année en tant que premier ministre d’un gouvernement majoritaire.

«Je crois que les gens verront qu’on a réalisé bien des choses. Nos finances sont sous contrôle, et on a pu ouvrir nos programmes de construction», dit-il.

Une année bien remplie

Le gouvernement Higgs s’est attaqué à des dossiers particulièrement épineux cette année, dont la réforme de la gouvernance locale.

En rencontre éditoriale avant l’élection, il avait affirmé qu’il n’y aurait pas de fusions forcées.

En entrevue, il évite de préciser pourquoi il a changé d’idée. Il affirme toutefois que la réforme de la gouvernance locale a été bien accueillie, et que plusieurs communautés ont décidé de s’unir sans y être forcées.

«Il y a toujours quelques communautés où ce n’est pas réglé, mais on travaille toujours avec elles. Je ne crois pas que cela a été un gros problème.»

Il se dit aussi fier d’autres accomplissements de son gouvernement, soit d’avoir réduit les cotisations des entreprises à Travail sécuritaire NB, d’avoir augmenté sensiblement le salaire minimum et d’avoir présenté un plan de réforme en santé.

Toujours du pain sur la planche

Pour l’année à venir, Blaine Higgs se donne la tâche de mieux former les élèves anglophones à apprendre le français.

Bien peu d’élèves anglophones sont bilingues lorsqu’ils reçoivent leur diplôme, déplore-t-il.

«C’est une piètre performance pour une province qui est bilingue depuis 50 ans.»

Sans proposer de solutions en entrevue, il affirme tout de même que le statu quo «ne fonctionne pas».

Il croit par contre que le système d’éducation anglophone en a «beaucoup à apprendre» du système francophone.

Il recevra un rapport du commissaire John McLaughlin sur cet enjeu en janvier.