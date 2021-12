COVID-19: 118 nouveaux cas et un autre record de cas actifs

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a recensé 118 nouveaux cas de COVID-19, lundi. Pendant ce temps, le nombre de cas actifs atteint un niveau jamais vu dans la province.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 968 cas dans la province, contre 835 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 16%.

La Santé publique du N.-B. a maintenant détecté 100 nouveaux cas quotidiens ou plus au cours des 13 dernières journées. Avant cette séquence, il n’y a eu que six journées de 100 cas ou plus dans la province.

Parmi les nouveaux cas annoncés lundi, il y en a 53 dans la région de Fredericton, 24 dans le Grand Saint-Jean, 17 dans le Nord-Ouest, 14 dans le Grand Moncton, six dans la région de Miramichi, quatre dans Chaleur/Péninsule acadienne et aucun au Restigouche.

Le nombre de cas confirmés du variant Omicron a augmenté de un par rapport à dimanche et se chiffre maintenant à 31.

«Bien que le nombre de cas confirmés du variant Omicron soit relativement faible dans notre province jusqu’à maintenant, étant donné ce qui se passe dans les provinces voisines (il y avait 1524 cas actifs en Nouvelle-Écosse dimanche et plus de 26 000 au Québec lundi) , nous devons rester vigilants et faire tout ce que nous pouvons pour ralentir la propagation de ce variant», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, dans un communiqué de presse.

«En sachant que le variant Omicron est hautement contagieux, la Santé publique a misé sur les enquêtes afin d’isoler rapidement les cas possibles. J’invite tous les gens à collaborer en suivant toutes les mesures de santé publique et en prenant un rendez-vous pour leur dose de rappel dès qu’ils y sont admissibles.»

Il y a maintenant 1269 cas actifs dans la province, en hausse de 11 par rapport à la veille. Il y avait 1048 cas actifs il y a une semaine et 593 il y a un mois.

Les cas actifs se répartissent maintenant comme suit: 402 dans la région de Saint-Jean, 373 dans la région de Fredericton, 231 dans le Grand Moncton, 132 dans la région de Miramichi, 82 dans le Nord-Ouest, 28 dans Chaleur/Péninsule acadienne et 21 dans le Restigouche.

En date de lundi, seulement 10% de tous les cas de COVID-19 de la province se trouvaient dans les trois zones de santé les plus au nord (Nord-Ouest, Chaleur/Péninsule acadienne et Restigouche).

Quarante-deux personnes sont hospitalisées, dont 17 se trouvent aux soins intensifs – un bond de quatre par rapport à dimanche. Depuis la mi-octobre, il n’y a jamais eu plus de 19 personnes aux soins intensifs en raison de la COVID-19 au N.-B.

Parmi les personnes hospitalisées, 26 sont âgées de plus de 60 ans et dix sont sous respirateur artificiel.

Le nombre de décès liés à la COVID-19 dans la province demeure le même depuis samedi, soit 148.

La Santé publique a de plus annoncé 82,6 des Néo-Brunswickois âgés de 5 ans et plus sont pleinement vaccinés contre la COVID-19; 89,5% ont reçu leur première dose; et 14% ont reçu une dose de rappel.