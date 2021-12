Des DSL de la Péninsule proposent une union

Des districts de services locaux du centre de la Péninsule acadienne espèrent bénéficier d’une oreille attentive de la part de Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux, alors qu’ils souhaitent former une nouvelle communauté rurale.

Les présidents des DSL de Village Blanchard, de Pokemouche, d’Évangéline, de Saint-Simon, de Maltempec, de Landry Office et d’Inkerman Centre préfèrent cette option par rapport à celles proposées dans le livre blanc sur la gouvernance locale, soit de se joindre à des plus grands centres urbains ou encore, de faire partie d’un district rural avec deux communautés situées à plus de 50 kilomètres l’une de l’autre.

Ils ont fait part de leur désir dans une lettre envoyée au début décembre au ministre Daniel Allain, qui a reçu près d’une trentaine de demandes de révision partout dans la province depuis la publication du livre blanc en novembre.

À l’heure actuelle, la réforme sur la gouvernance locale prévoit de regrouper Saint-Simon, Village Blanchard, Évangéline et des parties de Pokemouche (75%), Maltempec (15%), Landry Office (55%), la Paroisse de Caraquet (80%) avec les municipalités de Caraquet et de Bas-Caraquet.

Les autres secteurs de Pokemouche, de Landry Office, de Maltempec et de la Paroisse de Caraquet sont censés faire partie d’un nouveau district rural avec Miscou et Notre-Dame-des-Érables deux communautés situées à plus de 50 kilomètres l’une de l’autre. Pour le moment, il est prévu qu’Inkerman Centre fasse partie d’une nouvelle communauté regroupant Shippagan, Le Goulet et d’autres communautés environnantes.

«Il faut aussi penser aux citoyens. Auront-ils un sentiment d’appartenance et des liens forts qui les unissent par leur histoire? Plutôt qu’unir les villages afin de former une entité, cette réforme semble plutôt les désunir. La proposition la plus favorable serait d’amalgamer Maltempec, Landry Office, Pokemouche, Village Blanchard, Évangéline, Saint-Simon et Inkerman Centre, toutes des régions voisines qui formeraient une entité centrale», écrivent-ils.

Le regroupement compterait une population de 3475 habitants et une assiette fiscale de plus de 200 millions $. La communauté comprendrait aussi plusieurs organismes et entreprises dont l’aéroport, le Club de golf Pokemouche, la radio CKRO, l’école La Rivière de Pokemouche, un centre de maintenance du ministère des Transports et de l’Infrastructure, un bureau de poste et les entreprises Jiffy Products, Truss Péninsule et la Poissonerie du Creek.

«Ce nouveau regroupement, logique du point de vue géographique et communautaire, comprendrait des organisations, commerces, industries qui se démarquent par leur nombre et diversité. (…) Le potentiel économique de cette nouvelle région est indéniable et mérite d’être développé en plus de contribuer au bénéfice de la Péninsule dans son entier.»

Ils croient aussi qu’un regroupement permettrait de forcer les autres municipalités à discuter entre elles et de les aider à mieux comprendre l’importance de centraliser certains services nécessaires pour l’ensemble de la région.

«On ne peut que souligner les occasions manquées de développer dans le passé, ce bijou qu’est le centre de la Péninsule. On n’a qu’à penser à l’hôpital régional ou encore au palais de justice qui aurait dû s’y implanter et régler ainsi plusieurs problèmes qui ont surgi au fil des ans.»

La réforme sur la gouvernance locale, déposée le 18 novembre, veut faire passer le nombre d’entités de gouvernance locale de 340 à 90. Les collectivités avaient 28 jours pour se prononcer et le projet de loi touchant la réforme a été adopté mercredi à l’Assemblée législative. Le ministre prévoit pour sa part répondre très prochainement aux demandes qui lui ont été adressées.

Des questions sur l’environnement

L’organisme Imaginons la Péninsule acadienne autrement s’inquiète de l’absence de mesures et de nouvelles obligations concernant la gestion environnementale et l’aménagement durable du territoire dans le livre blanc sur la gouvernance locale.

Le livre blanc propose de nouvelles responsabilités pour les Commissions des services régionaux, comme le développement économique, mais il n’inclut pas spécifiquement la protection et la planification de l’environnement ni l’adaptation au changement climatique, déplore l’organisme.

«Nous croyons que le gouvernement devrait utiliser cette occasion unique pour établir un cadre de responsabilités et des outils pour une gestion environnementale plus rigoureuse et un véritable aménagement durable au niveau local», croient Nancy Juneau et Christine Lemay, coprésidentes d’IPAA.

On regrette aussi que le livre blanc n’ait pas tenu compte des six propositions environnementales incluses dans un mémoire soumis par le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, dont IPPA est membre.

Le groupe estime que la réduction significative du nombre d’entités gouvernementales locales souligne le besoin urgent d’une plus grande collaboration régionale sur les questions environnementales qui dépassent les frontières juridictionnelles. Selon l’organisme, une attention particulière doit être accordée aux plans d’adaptation au changement climatique, y compris l’adaptation des secteurs économiques clés tels que l’agriculture, la foresterie et la pêche.

«Quand on sait que les résidents ruraux sont souvent les premiers à être témoins de changements négatifs dans nos environnements naturels et que les municipalités ont montré qu’elles sont souvent prêtes à aller au-delà des normes provinciales et fédérales en matière de protection de l’environnement, il nous semble que la réforme de la gouvernance locale est l’occasion de clarifier les champs de compétence en matière d’environnement», ajoutent Mme Juneau et Mme Lemay.