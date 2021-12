Investissement fédéral de 320 millions $ à Moncton

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi l’attribution de contrats de plus de 320 millions $ visant à moderniser le Centre des pêches du Golfe, à Moncton, et y construire les nouvelles installations scientifiques du Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique (CESA).

«Notre gouvernement a attribué deux contrats déterminants pour la prochaine étape de la transformation du Centre de l’entreprise des sciences de l’Atlantique en une installation de calibre mondial», a déclaré le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, lundi matin.

La firme d’architectes Diamond Schmitt a remporté l’appel d’offres visant les services de conception et d’ingénierie pour le projet, un contrat d’une valeur de 23,6 millions $.

Le contrat de la gestion de la construction, d’une valeur de plus de 300 millions $, a pour sa part été attribué à Pomerleau. Au cours des prochaines semaines, l’entreprise ouvrira des bureaux à Moncton afin de mieux collaborer avec ses partenaires de la région pour mener à bien le projet.

D’après M. LeBlanc, qui est aussi député de la circonscription de Beauséjour, environ 200 personnes travailleront sur le chantier du CESA avant la fin des travaux, prévus en 2030.

Il ajoute que les communautés autochtones bénéficieront aussi du projet puisque plus de 60 millions $ iront aux entreprises et aux communautés, que ce soit sous forme de contrats de sous-traitance, d’arrangements en matière d’approvisionnement, d’emplois et d’équipements et matériaux.

La construction du nouveau CESA, qui débutera au printemps, mènera à la création d’un imposant centre de recherche derrière l’édifice de l’ancien Collège Notre-Dame de l’Acadie, qui abrite aujourd’hui le Centre des pêches du Golfe. Ce bâtiment sera préservé et rénové dans le cadre des travaux.

«Le centre va grandement contribuer à nos efforts visant à mieux comprendre, protéger et soutenir les écosystèmes côtiers et d’eau douce de l’Atlantique», explique Ginette Petitpas Taylor, députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe et ministre des Langues officielles et responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Le nouveau centre de recherche abritera sous un même toit des scientifiques du ministère de Pêches et Océans Canada, d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et du Conseil national de recherches du Canada. L’Agence spatiale canadienne sera aussi un partenaire virtuel du CESA.

Entre 700 et 750 personnes travailleront dans le nouveau centre de recherche.

Des coûts revus à la baisse

Lors du lancement du processus d’appel d’offres visant à recruter les firmes qui veilleraient à la gestion des travaux de construction et aux services d’architecture et d’ingénierie en avril dernier, Dominic LeBlanc avait expliqué que les coûts du CESA étaient évalués à plus de 700 millions $.

Depuis, ces coûts ont été revus à la baisse, a-t-il expliqué lundi matin.

«L’estimation initiale était peut-être un peu plus élevée, mais grâce à ce que peut nous offrir une entreprise d’expérience comme Pomerleau, la bonne nouvelle pour les contribuables canadiens est qu’on a eu de meilleurs prix», a précisé M. LeBlanc.

Les montants annoncés hier, soit un peu plus de 320 millions $, comprennent les coûts de conception (architecture, ingénierie), des matériaux et de construction.

Une fois la conception finalisée, le coût du projet pourrait devoir être révisé, ajoute M. LeBlanc.

Plusieurs dizaines de millions de dollars seront aussi nécessaires afin de doter les laboratoires du nouveau centre de recherche d’équipements à la fine pointe de la technologie.