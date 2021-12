Le comité pour un pont entre l’île Lamèque et Shippagan jette l’éponge

Devant le manque d’engagement concret du gouvernement provincial en ce qui concerne la construction d’un nouveau pont entre l’île Lamèque et Shippagan, le comité mis en place pour défendre le dossier jette l’éponge.

Le comité n’annonce pas sa dissolution comme telle et il est prêt à jouer le rôle de porte-parole dans le futur, mais dans un communiqué de presse, on fait savoir qu’il suspend ses activités pour une période indéterminée, et ce, «jusqu’à ce qu’il y ait des changements majeurs au niveau de la vision et de l’engagement du gouvernement provincial actuel quant à un nouveau pont Lamèque-Shippagan.»

Formé en janvier 2017, le Comité du Pont Lamèque-Shippagan regroupe des membres des quatre municipalités de la région, soit Lamèque, Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Shippagan et Le Goulet, des deux chambres de commerce et de divers secteurs socio-économiques. Sa création avait le mandat spécifique de remplacer le pont actuel, construit il y a plus de 60 ans et qui ne répond plus aux normes d’aujourd’hui.

«Le comité Pont Lamèque-Shippagan, lors de sa dernière réunion, s’est rendu à l’évidence qu’il était dans une impasse considérant qu’il n’arrivait pas, avec la ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jill Green et son gouvernement, à se rapprocher de son objectif de la construction d’un nouveau pont», peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le groupe dit avoir été particulièrement pris de court par l’annonce récente de Jill Green, ministre des Transports et de l’Infrastructure. Son ministère a prévu d’investir 2,5 millions $ en 2022 pour entamer un projet de réhabilitation de l’infrastructure, qui s’étalera sur trois ans.

«Le Comité n’a jamais été prévenu d’une telle annonce ni été informé des résultats de l’étude économique et, à ce jour, la ministre n’est toujours pas venue dans la région.»

Depuis plusieurs mois, les élus de la région attendaient les résultats d’une étude économique commandée par le gouvernement provincial, mais selon le communiqué, les résultats de cette étude n’ont jamais été dévoilés et la ministre Green n’aurait jamais répondu aux invitations du comité pour faire une visite de la région.

«Pendant son mandat, elle a su démontrer sa totale méconnaissance du dossier et de la région du Nord-Est en déclarant que le pont Lamèque-Shippagan serait tout simplement fermé dans l’éventualité d’un bris. Elle a aussi déclaré à maintes reprises que le pont était fiable et sécuritaire quelques jours seulement après qu’une camionnette est entrée en collision avec le tablier du pont qui n’est pas descendu complètement malgré des indications contraires. Un deuxième accident a lieu au même moment alors qu’un bateau est resté coincé sous le pont.»

Malgré les démarches, le comité n’a pas l’impression d’avoir réalisé de progrès depuis les élections provinciales de 2020. Il sent même que la cause a régressé.

«Malgré les efforts continus et le travail acharné du Comité, la ministre Jill Green le tient volontairement dans l’ignorance depuis son arrivée en tant que ministre. Devant ce manque de respect flagrant, le comité n’a d’autre choix que de s’en remettre à la population pour déterminer la suite des choses et faire comprendre au gouvernement qu’un nouveau pont est essentiel pour la sécurité des usagers et pour le développement socio-économique de la communauté, sachant qu’il n’existe pas de voie alternative à ce pont en cas de bris.»