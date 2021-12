Le transport en commun à l’étude au Madawaska

Les communautés d’Edmundston et de Haut-Madawaska, la Première Nation malécite du Madawaska et certains entrepreneurs se rencontreront, en début d’année 2022, afin de discuter de la possibilité de développer un service de transport en commun dans la région.

Selon les maires Éric Marquis et Jean-Pierre Ouellet, il s’agit d’une étape préliminaire à une évaluation des besoins de la population en termes de transport.

«On veut voir la faisabilité d’instaurer un service de transport en commun dans la région. Ça nous a été demandé par certaines entreprises», a raconté M. Ouellet.

«Tout est sur la table. Il faut voir ce que l’on peut mettre dans une ville comme la nôtre, mais aussi dans une région comme la nôtre», a mentionné M. Marquis.

L’un des points importants de cette démarche, selon le maire Ouellet, est la possibilité de récolter des fonds de la part du gouvernement fédéral.

La Commission de services régionaux du Nord-Ouest sera impliquée éventuellement. Jean-Pierre Ouellet, qui est aussi président de la CSR du Nord-Ouest, a indiqué que différents modèles seront analysés.

«Il s’agit de trouver la bonne formule. Il y a déjà quelque chose qui existe dans la Péninsule acadienne. On pourrait regarder de ce côté, comme on peut trouver des modèles ailleurs. Il suffit de trouver comment le faire pour que ce soit rentable dans la région.»

Le gouvernement du Canada a d’ailleurs annoncé, l’été dernier, l’octroi de fonds pour le développement d’un projet de transport en commun dans la Péninsule acadienne. Une somme de plus de 36 000$ avait été investie pour la réalisation d’une étude de faisabilité.

L’objectif du groupe responsable de ce projet était de bonifier l’offre de transport qui existe déjà dans cette région avec le service Déplacement Péninsule.

Comme il soulève encore quelques interrogations, le projet a toutefois été repoussé, même s’il possède un certain appui. La décision a été prise lors d’une réunion de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne il y a quelques semaines.

De son côté, le Madawaska est dépourvu de tout service du genre depuis la fermeture du service AUTO-nomie. L’organisme a cessé ses activités en mars en raison d’un manque de fonds.

Johanne Blanchette a subi les impacts négatifs de cette fermeture, elle qui dépendait souvent de ce service pour se déplacer.

«Pour une personne à faible revenu, tu ne pouvais pas demander mieux. Tout de suite, je dois avoir l’aide d’amis, parce que je ne peux pas me fier aux taxis pour me rendre à mon travail à temps. Ce n’est pas toujours évident.»

Mme Blanchette souhaite d’ailleurs qu’un éventuel retour du transport en commun s’inspire un peu de la même formule que le service AUTO-nomie.

Denis Boulet, militant du Front commun pour la justice sociale au Nouveau-Brunswick, s’est dit heureux d’apprendre que le dossier du transport en commun allait être relancé.

«Dans le Nord-Ouest, si tu n’as pas de voiture, tu es vraiment mal pris. Le départ du service AUTO-nomie a laissé un vide, car c’est un programme qui était fort apprécié», a partagé M. Boulet.

Selon M. Boulet, le transport en commun est un appui important pour les gens en situation de pauvreté qui doivent aller au travail ou à certains rendez-vous médicaux, par exemple.

De son côté, le maire Marquis, a laissé entendre que plusieurs personnes, en particulier des nouveaux arrivants, peinent à se déplacer au travail, car ils n’ont pas de voiture.

«On sait que c’est un défi dans la région du Nord-Ouest, mais on a des équipes qui vont se rencontrer, après les Fêtes, afin de regarder la situation du transport en commun et voir à la mise en place de solutions rapidement.»

Quoi qu’il en soit, les diverses interrogations à ce sujet obtiendront sûrement des réponses au cours de la prochaine année.

«Il y a mille et une raisons pour avoir un service de transport, mais il faut voir si c’est possible. S’il y a un besoin et si les gens le veulent, ça pourrait s’étendre à toute la région du Nord-Ouest», a conclu Jean-Pierre Ouellet.