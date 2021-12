Réforme municipale: première rencontre de l’entité 31 à Cocagne

La Communauté rurale de Cocagne a tenu une première rencontre de tous les nouveaux membres de l’entité 31, à la suite du dépôt du livre blanc sur la gouvernance locale du ministre Daniel Allain.

Des représentants des Districts de services locaux (DSL) de Grand-Digue, Shediac Bridge, Shediac River, Saint-Thomas, Dixon Point et de la Communauté rurale de Cocagne se sont réunis le 15 décembre.

Selon la directrice adjointe de la Communauté rurale de Cocagne, Céline Léger, la seule représentation manquante était celle de Dundas.

«J’ai quand même parlé à la représentante et elle était avec nous en pensées», a-t-elle précisé.

Les membres du Centre 50 s’étaient même donné la peine de décorer les lieux.

Une trentaine de personnes ont participé à cette rencontre qualifiée d’amicale, en incluant la présence des députés provinciaux Benoît Bourque et Robert Gauvin.

«Avec la nouvelle réforme de la gouvernance locale, la Communauté rurale de Cocagne a décidé d’organiser cette petite soirée-là. On a invité tous les membres des DSL qui vont faire partie de la nouvelle entité 31», explique Céline Léger.

Selon la porte-parole, aucune discussion formelle n’était à l’ordre du jour. «C’était vraiment juste une activité brise-glace. On n’a pas vraiment jasé de la réforme en tant que telle, raconte Céline Léger. C’était plus une rencontre 5 à 7 avec un verre de vin. On avait aussi une petite collation. C’était pour se rencontrer pour la première fois, vu que l’an prochain on va travailler ensemble.»

La directrice adjointe raconte que tout s’est bien déroulé. Le maire de la Communauté rurale de Cocagne, Marc Goguen, a souhaité la bienvenue à tous avant de présenter son équipe. Chaque DSL a par la suite présenté ses délégués. Selon Céline Léger, les communautés de Saint-Thomas et Dixon Point feront également partie de l’entité 31. «Elles n’étaient pas dans le livre blanc, mais elles vont être ajoutées à l’entité 31», ajoute la porte-parole. Les deux communautés étaient aussi représentées à la rencontre du 15 décembre.

La directrice adjointe de la Communauté rurale de Cocagne encourage les autres communautés du Nouveau-Brunswick à prendre la même initiative.

«Je crois que c’est un bel exemple à suivre pour les autres municipalités de collaborer, pour que cette transition soit plus agréable.»

Selon le livre blanc présenté par le gouvernement provincial en novembre, la population de l’entité 31 est estimée à 7433 personnes. Son assiette fiscale est évaluée à 767 710 980$.