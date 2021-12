Frontières: oui aux vérifications aléatoires

Même s’ils ne souhaitent pas un retour à une fermeture complète, des élus du nord du Nouveau-Brunswick sont en faveur de la poursuite de vérifications aléatoires aux frontières provinciales, surtout pendant la période des Fêtes.

À Edmundston, le maire, Éric Marquis, a mentionné qu’il n’est pas contre l’idée d’accentuer le nombre de vérifications à la frontière du Nouveau-Brunswick, surtout en raison de l’augmentation exponentielle de cas de COVID-19 au Québec actuellement.

«Il faut dire qu’avec ce que la province a annoncé dernièrement, c’est sûr que si on avait une vérification un peu plus régulière des personnes pour s’assurer qu’elles soient en règle, ce serait bien. Juste pour nous assurer que nous avons un certain contrôle.»

«Si on veut un meilleur hiver que l’an passé, la vérification serait de mise.»

De son côté, le maire de Campbellton, Ian Comeau, s’est dit satisfait de la fréquence à laquelle les agents de la paix visitent la frontière séparant Campbellton de Pointe-à-la-Croix.

Il dit toutefois souhaiter que le gouvernement n’aille pas trop loin, soit en exigeant une fermeture complète de la frontière, par exemple.

«La région a assez souffert en raison de la COVID et la fermeture du pont. On ne voudrait pas revoir ça. Des postes frontaliers contrôlés périodiquement, ça envoie un petit message aux gens d’être un peu plus vigilants, surtout avec Omicron.»

M. Comeau souhaite éviter que de nouvelles mesures viennent affecter davantage les entreprises des environs. Il a aussi dit que les mesures aux frontières doivent être équitables dans l’ensemble de la province.

«Il faut réaliser que la Nouvelle-Écosse est aussi en éclosion. Alors, s’il n’y a rien de plus à la frontière de la Nouvelle-Écosse et même à Edmundston, il ne devrait rien y avoir ici. Il faut que ce soit juste.»

De son côté, le responsable des relations avec les médias du ministère de la Sécurité publique, Geoffrey Downey, assure qu’il existe toujours des visites ponctuelles afin de vérifier les automobilistes qui entrent au Nouveau-Brunswick.

Les agents chargés de l’application de la loi peuvent effectuer des visites aléatoires à certains endroits par la suite.

«On surveille le respect des mesures d’auto-isolement grâce à une combinaison d’appels et de visites en personne.»

Le retour aux postes permanents n’est toutefois pas envisagé actuellement, a ajouté M. Downey.

Selon le tableau de bord de la COVID-19, il y a eu, au cours de la dernière semaine, 4374 enregistrements de voyage. Il y a eu 53 vérifications et 98% des voyageurs ayant traversé la frontière étaient pleinement vaccinés.

Dans l’optique où les provinces du Québec et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que l’État du Maine, sont aux prises avec des éclosions de COVID-19 et une présence accrue du variant Omicron, le premier ministre Blaine Higgs a indiqué que l’un des moyens de limiter la propagation du virus est subir un test de dépistage négatif avant de visiter le Nouveau-Brunswick ou une autre province.

«Ce que l’on demande, c’est le bon sens. Tout ce qui n’est pas du bon sens représente un risque.»

Geoffrey Downey a aussi rappelé qu’en vertu de la Loi sur la santé publique en lien avec la COVID-19, l’enregistrement des voyages dans la province est toujours requis.

«Toute personne entrant au Nouveau-Brunswick par voie terrestre, aérienne ou maritime doit s’inscrire. Cela nous aide à suivre les voyageurs en cas d’éclosion. Si vous êtes pleinement vacciné, aucun auto-isolement ne sera requis. Si vous n’êtes pas pleinement vacciné, vous devez vous isoler pendant 14 jours ou jusqu’à ce que vous receviez un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 effectué le jour 10 ou plus tard», a-t-il expliqué par courriel.

À leur arrivée, toute personne entrant au Nouveau-Brunswick doit être prête à démontrer qu’elle satisfait à toutes les exigences légales d’entrée, y compris être pleinement vaccinée ou avoir un plan d’auto-isolement.

En vertu de l’ordonnance obligatoire, un agent de la paix peut imposer une amende de 480$, plus la suramende et les frais. Dans les cas où une infraction est portée devant les tribunaux, un juge peut imposer, dans certaines circonstances, une amende d’un montant maximal de 20 400$ plus la suramende et les frais.

Chaque cas de non-respect de l’arrêté constitue une infraction distincte en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. Lorsque la non-conformité d’une personne se poursuit pendant plusieurs jours, cette personne commet une infraction distincte chaque jour.

En ce qui concerne la frontière canado-américaine, les voyageurs sont tous tenus de subir un test de dépistage moléculaire avant leur retour ou leur entrée au Canada. Le test doit être effectué hors du Canada.

Le gouvernement fédéral a récemment rétabli les mêmes mesures pour les séjours de 72 heures ou moins aux États-Unis. Elles sont en vigueur depuis le 21 décembre.

Il y a actuellement 89 cas actifs de COVID-19 dans la zone 4 (Edmundston et le Nord-Ouest), alors qu’il y en a 21 dans la zone 5 (Campbellton et le Restigouche). Il y a 1268 cas actifs dans l’ensemble de la province.