Réforme de la gouvernance locale: des changements apportés au plan de fusions

Mardi, en fin de journée, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a publié une liste révisée des fusions d’entités locales qui sont au programme pour la réforme de la gouvernance locale.

Certaines communautés ont proposé un nouveau modèle de fusion depuis le plan présenté par le ministre Daniel Allain dans son livre blanc publié en novembre. Les consultations supplémentaires se sont terminées le 16 décembre.

Par ailleurs, le ministre a annoncé la nomination de conseillers qui auront la tâche de mener la transition à bon port.

Il s’agit de Gérard Belliveau, directeur général de la Commission de services régionaux du Sud-Est; Lise Ouellette, anciennement directrice générale de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick; Jennifer Wilkins, sous-ministre adjointe des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale; et Ryan Donaghy, sous-ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.

De plus, Ken Harding, anciennement directeur général d’une municipalité, et Maurice Basque, historien et conseiller scientifique à l’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton, ont accepté de fournir des conseils sur les questions relatives à la toponymie (noms des nouvelles entités).

La liste des modifications est disponible ici.

Voici quelques-uns des changements annoncés dans des régions à majorité francophone:

Nord-Ouest

Rivière-Verte formera une nouvelle entité avec la Ville d’Edmundston et des parties des DSL de Saint-Jacques et de Saint-Joseph, et non pas avec la Ville de Saint-Léonard.

Restigouche

Le DSL (district de services locaux) de Dalhousie Junction rejoindra l’entité composée de la Ville de Dalhousie et du Village de Charlo au lieu de celle qui comprend la Ville de Campbellton.

Chaleur

Tout le DSL de Tetagouche-Nord s’ajoutera à l’entité formée par la Ville de Bathurst et d’autres parties de DSL

99% du DSL de New Bandon fera partie du district rural de la CSR Chaleur, sauf une petite portion qui fera partie de l’entité 13 (Bertand, Maisonnette, Grande-Anse, Saint-Léolin) dans la CSR Péninsule.

Péninsule acadienne

Les DSL de Pokemouche et de Landry Office au complet feront partie de l’entité qui comprend la Ville de Caraquet et le Village de Bas-Caraquet (une partie de ces DSL faisait partie du nouveau district rural, selon le plan original)

Le DSL de Notre-Dame-des-Érables rejoindra le Village de Saint-Isidore et celui de Paquetville.

Kent