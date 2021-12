COVID-19: record de cas quotidien et de cas actifs mercredi

Pour une troisième semaine consécutive, le mercredi a été le théâtre d’une explosion de nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Cette fois, la Santé publique a rapporté 237 nouveaux cas, un record depuis le début de la pandémie, en mars 2020. Une personne est aussi décédée.

La Santé publique a annoncé qu’une personne âgée de 60 à 69 ans de la région de Fredericton est décédée des suites de la COVID-19. Il s’agit du 149e décès lié à la COVID-19 à survenir au N.-B. – et le 24e en décembre.

C’est la première fois que le nombre de cas quotidiens est supérieur à 200. L’ancienne marque de 177 avait été établie le 16 décembre.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 1092 cas – ce qui constitue évidemment un sommet pour une semaine -, contre 924 au cours des sept jours précédents.

Parmi les nouveaux cas annoncés mercredi, il y a 57 cas dans la région de Moncton, 96 cas dans la région de Saint-Jean), 41 cas dans la région région de Fredericton), 22 cas dans le Nord-Ouest, deux cas dans le Restigouche, huit cas dans Chaleur/Péninsule acadienne et 11 cas dans le Grand Miramichi.

Selon le gouvernement, jusqu’à présent, il y a 86 cas confirmés du variant Omicron dans la province.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 1406, en hausse de 139 par rapport à la veille. Il s’agit d’un nouveau record. En fait, le nombre de cas actifs a plus que doublé en un mois – il était de 647 le 22 novembre.

Quarante personnes sont hospitalisées, soit une de moins que mercredi. Dix-sept personnes sont aux soins intensifs – deux de moins que la veille. Onze personnes sont sous respirateur artificiel – une de plus que mercredi.

La Santé publique a aussi annoncé que 82,7% des Néo-Brunswickois âgés de 5 ans et plus sont pleinement vaccinés contre la COVID-19; que 89,7% ont reçu leur première dose; et que 15,6% ont reçu une dose de rappel.