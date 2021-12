Le gouvernement Trudeau assouplit les critères de ses programmes d’aide

Le gouvernement fédéral a déclenché ses programmes d’aide temporaire aux travailleurs et aux entreprises dont les activités seront perturbées par le variant Omicron et va assouplir leurs critères d’admissibilité.

« À quelques jours de Noël, je sais que beaucoup sont inquiets, a dit le premier ministre Justin Trudeau, lors d’une conférence virtuelle, mercredi. Comme depuis le début de la pandémie, on sera là pour vous. Aujourd’hui, on adapte nos mesures de soutien pour s’assurer que personne ne soit laissé pour compte. »

Annoncé en octobre, le Programme de soutien en cas de confinement local est élargi pour tenir compte des établissements qui ont vu leur capacité réduite de 50% en raison d’une restriction de la santé publique, a annoncé le gouvernement, mercredi.

L’exigence concernant la baisse de revenus pour être admissible est abaissée de 40% à 25% de diminution par rapport au mois comparable en décembre.

La Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement est élargie pour tenir compte des régions où les gouvernements ont mis en place des restrictions de capacité de 50% ou plus. Cette prestation offrira un soutien au revenu de 300 $ par semaine aux travailleurs admissibles qui sont directement touchés et qui ont perdu au moins 50% de leurs revenus.

Ces modifications seront en vigueur du 19 décembre 2021 au 12 février 2022.

Le coût de l’élargissement des programmes de soutien, annoncé mercredi, devrait s’élever à environ 4 milliards $, a dit la ministre des FinancesChrystia Freeland. Ces dépenses sont entièrement couvertes par la provision de 4,5 milliards $ inscrite dans la mise à jour économique du 14 décembre.

« Assez de tests »

Questionné par les journalistes, M. Trudeau s’est défendu d’être responsable des difficultés qu’éprouvent les citoyens, notamment au Québec et en Ontario, à obtenir un test de dépistage de la COVID-19. « Il revient aux territoires et aux provinces de distribuer les tests rapides aux gens pour qu’ils puissent les utiliser », a-t-il fait valoir.

Il a souligné que le fédéral a envoyé 85 millions de tests rapides aux provinces et territoires depuis un an. « Ils n’ont pas tous été utilisés. Certains ont été emmagasinés. Nous en livrerons 35 millions au cours du prochain mois. »

Il a présenté la Nouvelle-Écosse en exemple en ce qui a trait à la distribution des tests rapides. « Ils ont utilisé les tests dans les communautés, dans les entreprises, ce qui a permis de faire un suivi régulier de l’état de santé des gens », a dit M. Trudeau.

Quant à la demande du gouvernement québécois de déployer l’armée canadienne pour soutenir la campagne de vaccination, M. Trudeau s’est dit ouvert à aider les provinces avec l’armée ou la Croix-Rouge, mais il a prévenu que les ressources pour se faire étaient limitées.

« La réalité est différente des vagues précédentes. Omicron est en train de frapper partout en même temps. On n’a pas des ressources infinies. Il va falloir qu’on fasse des choix pour mieux aider », a-t-il indiqué.

L’armée doit également remplir ses obligations auprès des communautés autochtones et des régions éloignées, a ajouté Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé. De plus, toutes les provinces se trouvent dans une situation « identique ou de plus en plus semblable », souligne-t-il.

Plaidoyer pour limiter les contacts

M. Trudeau a également invité les Canadiens à limiter leurs contacts « à la famille et aux amis proches » durant les Fêtes pour éviter que les hôpitaux ne débordent. « Je comprends à quel point les gens peuvent être épuisés et tannés par rapport à la COVID-19. Il n’y a pas personne qui voulait être dans cette situation-ci. La réalité, c’est que nos travailleurs de la santé sont encore plus épuisés. Ils sont encore plus tannés. Ça fait deux ans qu’ils travaillent extrêmement fort pour nous maintenir en sécurité », a souligné le premier ministre.

M. Trudeau a d’ailleurs révélé que six personnes de son entourage ont reçu un résultat de test positif à la COVID-19. Le premier ministre se fait tester régulièrement et tous les résultats ont été négatifs. « Je vous promets de le déclarer si les tests deviennent positifs. J’essaie de limiter mes contacts autant que possible, mais ce n’est pas la recommandation de la santé publique, pour le moment, que je me mette en isolement », a-t-il indiqué.