Les élus de Dalhousie s’accordent une généreuse hausse de salaire

Le conseil municipal de Dalhousie a effectué, lundi, la première lecture d’un arrêté visant à accroître la rémunération du maire et des conseillers.

Selon la résolution, le salaire annuel du maire passerait en 2022 de 14 000$ à 25 000$. Le salaire du maire adjoint passerait pour sa part de 9000$ à 12 500$, et celui des conseillers de 8000$ à 11 000$.

Le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, avoue qu’il n’est pas plaisant – à la limite même généralement mal vu – de se consentir des hausses salariales à partir de l’argent des contribuables. Cela dit, il estime qu’un rattrapage était largement nécessaire.

«On suit en fait ni plus ni moins les recommandations de l’étude menée par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick parue il y a déjà quelques années. On y suggérait alors de monter graduellement les salaires des élus à un niveau plus respectable afin, entre autres, de rendre ces postes plus attrayants pour d’éventuels candidats de qualité tentés par la politique», explique M. Pelletier.

Selon cette étude, les salaires du conseil municipal de la ville de Dalhousie étaient largement en deçà de celui des élus de municipalités de taille similaire.

Il s’agit d’ailleurs de la seconde augmentation salariale d’importance que s’octroie le conseil en l’espace de quelques années. En janvier 2019, les élus avaient en effet doublé le salaire du maire qui était alors d’à peine 7000$. À l’époque, les conseillers empochaient 5000$. Avant cette première hausse, les salaires n’avaient pas été revus depuis 2007.

Contrairement à d’autres municipalités, Dalhousie avait décidé d’y aller progressivement côté rattrapage.

«On ne fait pas ce travail-ci pour le salaire, c’est clair, mais on croit que ces postes méritent quand même des salaires qui ont du sens», poursuit M. Pelletier.

Cette hausse salariale arrive par ailleurs à un bien drôle de moment, soit quelques mois à peine avant le regroupement imposé par le gouvernement provincial entre Dalhousie, la municipalité voisine de Charlo, le DSL de Point-La-Nim et une partie de ceux de Dalhousie et Chaleur. Au conseil, on soutient avoir entamé le processus de changement à la rémunération des membres du conseil bien avant la parution du Livre blanc du ministre Daniel Allain.

«On va avoir quelques mois avec la nouvelle rémunération, c’est mieux que rien. En fait, ce que l’on fait aujourd’hui va surtout servir pour le prochain conseil, pour servir de barème. Car les anciens salaires étaient tout simplement trop bas», estime M. Pelletier.

Surplus

Lors de la réunion publique de lundi, la dernière de 2021, le conseil a également profité de l’occasion pour transférer un montant substantiel – précisément 475 000$ – dans son fonds de réserve d’opération. C’est quelque 300 000$ de plus que ce qui avait été budgété au départ.

«Je ne me souviens pas avoir mis de côté un montant aussi important par le passé. C’est un signe que nous avons connu une excellente année financière, et c’est un bon cousin en cas de pépins», indique le maire.

Selon la compréhension du conseil, ce surplus ne sera pas fusionné dans la future entité regroupée, mais bien conservé pour le développement de la portion Dalhousie, de là la décision de le mettre de côté et non de le dépenser avant la fusion.